Usa diserbante in oasi protetta, multa da 4mila euro

Comacchio. Ha usato del diserbante in un’area naturalistica protetta. Un’operazione illegale che gli costa una multa da 4mila euro e una denuncia per il reato di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto.

Nei guai un imprenditore comacchiese di 58 anni, la cui azienda ha effettuato un intervento di diserbo chimico in un’area delle valli del Mezzano che rientra nel Parco regionale Delta del Po.

L’allarme è stato lanciato venerdì pomeriggio dai carabinieri della Forestale di Comacchio a seguito di un controllo svolto su segnalazione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po di Comacchio.

Gli stessi carabinieri forestali hanno notificato all’imprenditore, denunciato in stato di libertà, un verbale di sanzione amministrativa di 4mila euro per la violazione dell’articolo 60 della legge regionale Emilia Romagna 6/2005 che sancisce una sanzione pecuniaria da 2mila a 20mila euro per il danneggiamento, la perturbazione o l’alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette.