Guidano ubriachi, due patenti ritirate

Due denunce e due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza nella provincia di Ferrara. Il primo caso è stato registrato la scorsa notte a Tresigallo.

Un giovane copparese di 24 anni, pregiudicato, è stato fermato alle 2 circa in via del Mare alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza alcolica. I carabinieri del Norm di Copparo hanno proceduto con l’etilometro dal quale è emersa una concentrazione di alcol nel sangue tra i 1,42 e 1,40 g/l, ben al di sopra del limite di legge.

Alcoltest positivo anche per una 50enne comacchiese, pregiudicata, fermata sabato sera verso le 20.30 dai militari del Norm di Comacchio. Anche in questo caso la donna è stata trovata in evidente stato ebbrezza alcolica, accertata mediante test etilometrico.