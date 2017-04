Primarie Pd, oltre 100mila votanti in Emilia-Romagna

Oltre 100mila cittadini dell’Emilia Romagna – 100.450 per l’esattezza – si sono recati alle urne per le primarie del Pd. Il dato sull’affluenza, registrato alle ore 12, vede 701.373 votanti in Italia.

In molti seggi si registrano code ma le operazioni di voto si stanno svolgendo regolarmente negli 803 seggi allestiti in regione, grazie al lavoro degli oltre 8mila volontari impegnati.

A Ferrara sono 95 i seggi, suddivisi tra capoluogo e provincia, nei quali gli elettori e i simpatizzanti Pd potranno votare per scegliere il nuovo segretario nazionale.

“Una bella giornata di partecipazione, un’altra grande prova di democrazia, nessun come il Pd”, ha commentato il segretario regionale Paolo Calvano.

Alle ore 17 verrà rilevato un secondo dato sull’affluenza. I seggi chiuderanno alle 20 e questa sera uscirà il nome del segretario del Partito democratico tra l’ex premier Matteo Renzi, il ministro della giustizia Andrea Orlando e il governatore della Puglia Michele Emiliano.