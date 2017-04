Cercano ‘Igor’, trovano armi detenute illegalmente

Ostellato. Le ricerche di “Igor” Norbert Feher non hanno ancora portato alla cattura dell’uomo più ricercato d’Italia ma hanno permesso di scoprire autori di altri reati, come il pregiudicato che doveva scontare oltre sei anni di carcere per cumulo di pene e tre spacciatori pizzicati con della droga nell’Argentano e a Tresigallo.

Questa volta le attività di ricerca del latitante serbo – svolte con il concorso del personale della 1^ e 2^ Brigata Mobile, del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e degli Squadroni Eliportati Cacciatori di Calabria e Sardegna, nonché del Nucleo Operativo Ecologico di Bologna, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bologna, del Gruppo Carabinieri Forestali di Ferrara e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara – hanno portato a un arresto e due denunce per la detenzione illegale di armi.

L’operazione è scattata sabato pomeriggio in un’azienda zootecnica di grandi dimensioni con oltre 600 ovini a Ostellato. Nel corso della perquisizione è emerso che un lavoratore di nazionalità rumena – B.B., 46enne pregiudicato – possedeva una carabina calibro 22 marca Beretta senza averne titolo e senza averla denunciata.

L’arma era nascosta nella roulotte parcheggiata nell’area dell’allevamento ovino dove abitava il 46enne per controllare i capi di bestiame. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Portomaggiore per i reati di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione della stessa carabina.

Nel medesimo contesto sono stati denunciati in stato di libertà, per gli stessi reati, anche il proprietario dell’azienda – L.T.C. 75enne salernitano domiciliato a Fiscaglia, pregiudicato – ed un altro lavoratore romeno – B.O. 31enne domiciliato ad Ostellato – poiché nell’area circostante l’allevamento sono state rinvenute altre 2 carabine ad aria compressa detenute illegalmente.

Successivi accertamenti hanno consentito di appurare che per queste armi era stata denunciata la perdita di possesso da parte di un privato cittadino di Portomaggiore già nel 2015.