Candidati sindaco a confronto a Comacchio

Comacchio. Un confronto tra i candidati sindaco a Comacchio in vista delle elezioni amministrative del prossimo 11 giugno. E’ l’incontro promosso dall’associazione Primola Vascello D’oro per lunedì 8 maggio, alle 20.30, presso il ristorante I Caraibi in viale delle Acacie 1 a Lido di Spina.

Per l’occasione, i candidati a sindaco – il civico Giuseppe Carli con la lista ‘Forza Comacchio’; Sandra Carli Ballola con la lista civica ‘La città futura’ sostenuta da Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana; il sindaco uscente Marco Fabbri con le liste ‘Per Fare’ e ‘Persone e territorio’; Piero Fabiani in corsa per il Pd insieme alle civiche ‘Democratici per Comacchio’ e ‘Limpida’; il civico Youssef Mejahed con la lista ‘Scegliamo Comacchio’; Davide Michetti con la civica ‘L’onda 3.0’ e Maura Tomasi che compatta il centrodestra con Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia e due civiche (Il Faro e M@ura.com) – presenteranno le loro proposte programmatiche

Un importante momento di confronto e chiarezza, in attesa delle ormai imminenti elezioni, fortemente voluto dall’associazione Primola che ha organizzato punti di ascolto con i cittadini per raccogliere le proposte costruttive e per attivare un proficuo confronto programmatico.

Durante l’incontro i cittadini potranno fare domande ai candidati sindaco presenti. Seguirà buffet a ingresso gratuito. Per informazioni contattare il numero 333 918444402 o l’indirizzo e-mail info@primola.it.