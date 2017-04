L’esibizionista colpisce ancora e mostra i genitali a minorenni

L’esibizionista ferrarese colpisce ancora. E torna proprio sul luogo del misfatto. All’indomani della denuncia per atti osceni, scattata per aver mostrato i genitali ai passanti sulle mura, il 50enne ferrarese è tornato a mostrare le proprie parti intime ma questa volta è stato arrestato dalla polizia di Stato.

E’ successo sabato pomeriggio, alle 15.15 circa, a neanche 24 ore di distanza dal primo episodio di venerdì sera, quando sono giunte varie segnalazioni di una persona che all’altezza dell’edificio storico della Casa del Boia compiva atti osceni in presenza di minori.

Gli agenti si sono recati sul posto con urgenza, considerata la segnalata presenza di minorenni, e hanno subito notato il 50enne che, seduto sul muretto attiguo alla struttura, con la felpa alzata, i pantaloni abbassati e privo di indumenti intimi, esibiva i genitali alle persone adulte e a varie comitive di studenti minorenni che passeggiavano sulle mura.

Gli uomini delle volanti hanno riconosciuto G. D., il soggetto già denunciato per lo stesso reato il giorno prima, in quanto nel medesimo luogo aveva perpetrato i medesimi atti. Pertanto il reo è stato tratto in arresto per il reato di atti osceni in presenza di minori ed accompagnato presso la locale questura dove è stato sottoposto ai previsti rilievi fotodattiloscopici.

Su disposizione del magistrato di turno il 50enne è stato accompagnato presso la propria residenza in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per lunedì 1 maggio.