Lucarelli ‘colora di nero’ Comacchio

di Giuseppe Malatesta

Comacchio. Letteralmente traghettato in un centro storico gremito, Carlo Lucarelli ‘colora di nero’ la scalinata dei Trepponti in occasione della seconda giornata di ‘Nero Laguna’, il festival della letteratura noir tenuta a battesimo da Marcello Simoni e in programma fino al 30 aprile.

Assieme allo scrittore bolognese, il napoletano Maurizio De Giovanni. Accomunati dalla fortuna dei loro personaggi letterari, a loro volta interpretati con successo in trasposizioni televisive molto gradevoli, i due hanno catturato l’attenzione offrendo la loro personale e originale visione del genere di cui sono giudicati “massimi esponenti”.

“Il modo più intrigante per raccontare la trasformazione della società è quella di concentrarsi sul cono d’ombra, quello che gli altri non raccontano e che tutti fanno finta di non vedere. Se pensiamo al nostro Paese – nota Lucarelli – almeno metà della vita quotidiana potrebbe essere raccontata dalla cronaca nera: non esiste un argomento, dal calcio al cibo, che non troviate prima o poi raccontato da un’inchiesta giudiziaria. Per raccontare la realtà non c’è nulla di meglio che scrivere un romanzo noir”.

“Il nero è un romanzo sociale – si collega De Giovanni -, l’unico vero romanzo sociale sopravvissuto, e se è vero che non esiste la preordinazione della scrittura e che ognuno ha la sua storia, il romanzo nero è però la via obbligata per quelli che hanno questo tipo di storie in mente, ossia per coloro che vogliono raccontare la realtà attraverso i delitti, quegli strappi terribili del tessuto sociale che diventano un tunnel attraverso il quale si arriva all’interpretazione del reale”.

Andando a ritroso, Lucarelli ripercorre gli anni della sua Bologna “terrorizzata dalla ‘Uno Bianca’, una roba talmente incredibile che sembrava di essere a Los Angeles” per svelare la genesi del suo ispettore Coliandro, risultato di una frequentazione assidua degli ambienti della Questura e della “voglia di raccontare quello che succedeva non attraverso saggi o pezzi giornalistici, ma inventando un romanzo, mettendo in scena quei meccanismi reali che ci fanno porre delle domande e ci rendono bramosi di risposte”.

“De Luca – altro grande personaggio della sua penna – non sarebbe stato in grado di raccontarmi un’epoca così, avrebbe stonato con l’immagine dell’ispettore moderno su cui avevo raccolto aneddoti, anche ironici. È da questi che nasce Coliandro”, oggi sul piccolo schermo con l’attore Giampaolo Morelli. “Un personaggio letterario che è diventato solo televisivo: la sua caratterizzazione si è adattata alla fiction e non riesco più ad immaginarlo come il primo Coliandro. Per tornare indietro dovrei fare un lavoro di allontanamento che non mi va di fare, tant’è che continuiamo su questa linea e stiamo già girando la nuova stagione”.

Coliandro è anche “Falange armata’, il ‘fumetto’ che anticipò inconsapevolmente la reale conclusione della vicenda della Uno Bianca. “Scrissi che a capo della banda c’era un poliziotto, ne hanno scoperti sei: come vedete a volte la realtà supera la fantasia” ironizza Lucarelli.