‘Igor’. Blitz in una stalla e in una casa a Ostellato

Ostellato. Le ricerche su Igor Vaclavic/Nobert Feher si sono spostate a Ostellato nella giornata di sabato, dove un nutrito gruppo di forze operative ha perquisito in lungo e in largo la stalla di un pastore, già noto in zona per altri accadimenti, situata a pochi chilometri dalla Trava di Portomaggiore, dove è stato ucciso Valerio Verri e ferito Marco Ravaglia.

L’uomo pare fosse già oggetto di attenzioni, sospettato di aver dato ospitalità – almeno in passato – al killer e le forze dell’ordine sono rimaste sul posto per diverse ore.

Ma l’operazione non è finita lì, perché gli inquirenti si sono poi spostati nel centro abitato di Ostellato, nell’abitazione di una donna straniera dove – a quanto sappiamo – sarebbe stato domiciliato uno dei collaboratori del pastore. Anche in questo caso è l’abitazione è stata sottoposta a perquisizione, così come l’automobile della donna, la quale è stata poi accompagnata in caserma per degli accertamenti.

Ostellato fu il paese in cui venne segnalata la presenza di Feher – allora ancora conosciuto solo come Igor Vaclavi – il venerdì sera prima della tragica sparatoria alla Trava di Portomaggiore, dove avrebbe chiesto (e ottenuto) a una famiglia di essere sfamato, in quel caso senza usare violenza.

Sempre in giornata c’è stata una riunione operativa delle forze dell’ordine impegnate nella vasta operazione di ricerca, per affinare il coordinamento.

Dal lato della procura invece, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino farà visita la settimana prossima a Marco Ravaglia, l’agente di polizia municipale gravemente ferito dai colpi di pistola esplosi da Igor/Nobert Feher e oggi ricoverato all’ospedale di Cona. Da lui si farà raccontare nel dettaglio quanto ricorda di quel terribile 8 aprile, quando insieme a Valerio Verri – ucciso dal killer – incrociò “Igor” durante il servizio di pattugliamento nella Trava di Portomaggiore. La data precisa non è ancora stata fissata perché il pm attende le indicazioni da parte dei sanitari. Ravaglia si sta riprendendo piano piano, ma parla più che altro a sussurri e a gesti, come già accaduto con le forze dell’ordine quando era ricoverato al Bufalini di Cesena, dove è comunque riuscito a confermare – anche se in via ‘informale’, le affermazioni e i gesti sono stati annotati ma non verbalizzati – che è stato proprio “Igor” a sparare.

Secondo quanto scrivono l’Ansa e La Nuova Ferrara, un cittadino di nazionalità pachistana sarebbe stato sentito dagli uomini del Ros perché avrebbe riferito di aver incrociato Feher – descritto come trasandato, ferito, con il viso gonfio – mentre percorreva in bici una strada tra Marmorta e Consandolo. L’uomo – a cui “Igor” avrebbe tentato di rubare la bici – sarebbe stato sottoposto a riconoscimento fotografico dal quale sarebbero emersi dubbi sull’avvistamento.

Intanto una strana ‘mania di avvistamento’ sembra essersi diffusa nel Padovano. Secondo i quotidiani locali negli ultimi giorni la presenza del killer sarebbe stata segnalata circa una quindicina di volte. Una di queste, nel pomeriggio del 14 aprile, riporta il Corriere della Sera, ha fatto scattare un blitz dei carabinieri in un’abitazione privata. Una ragazza avrebbe “riconosciuto” Igor come passeggere di un’autovettura accostata alla sua e avrebbe annotato il numero di targa per poi riferire tutto alle forze dell’ordine. Durante l’intervento si sarebbe invece scoperto che il misterioso passeggero era solo il cognato del padrone dell’auto.