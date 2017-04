Ruba una borsetta e prende a pugni una receptionist

Vero le 11 di sabato una donna di 40 anni ha rubato una borsetta nella hall dell’Hotel dell’Orologio di via Darsena, sferrando alcuni pugni allo stomaco della receptionist che aveva cercato di fermarla.

La donna – C.P.D.M., di nazionalità cubana e irregolare in Italia – è stata però individuata e arrestata in flagranza dai carabinieri del Norm e denunciata per rapina impropria. Per via del suo status di irregolare sul territorio è stata portata presso il carcere femminile di Bologna.

La receptionist è dovuta ricorrere alle cure del 118.