Fuga sui tetti per evitare l’arresto, avevano un ‘tesoro’ da 7mila euro

Portomaggiore. La caccia a Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, certo. Ma anche un lavoro sul territorio contro la criminalità comune che ha permesso l’arresto di tre giovani che avevano appena saccheggiato una casa, autori anche di altri furti.

I carabinieri del Norm di Portomaggiore nella serata di ieri hanno infatti fatto scattare le manette ai polsi di tre giovani rom di nazionalità romena: L.S. di 24 anni, residente a Jolanda di Savoia, e due minori, tutti sprovvisti di documenti di riconoscimento, con l’accusa di furto aggravato, tentato furto e altri reati.

Il tutto è nato dalla segnalazione fatta da un cittadino al 112 della compagnia portuense che ha riferito di alcuni soggetti intenti a forzare la porta di ingresso di un’abitazione. I militari hanno subito organizzato un servizio – in abiti civili e in uniforme – che ha permesso in pochi minuti di individuare un’autovettura, con alla guida il maggiorenne, ferma in una via dell’abitato di Portomaggiore. Nel frattempo i due minori sono usciti da una casa di via Cavallini e si sono diretti, a piedi, verso l’autovettura.

A questo punto scatta il blitz dei carabinieri: l’uomo dentro l’automobile si è dato alla fuga, per essere poi fermato pochi metri più avanti da altri militari, mentre i due ragazzi sono scappati a piedi venendo raggiunti in un sottotetto – dopo un rocambolesco inseguimento per i balconi e i tetti delle abitazioni attigue da parte di carabinieri in borghese e in uniforme – dove sono stati trovati anche i proventi di altri furti.

La refurtiva recuperata, costituita fedi nuziali, bracciali, ciondoli e anelli in oro, occhiali da sole e un tablet, per un valore complessivo stimato in circa 5mila euro, è stata in parte riconosciuta e già riconsegnata alle vittime dei furti nello stesso pomeriggio, tra cui una donna di Voghiera. Le perquisizioni personali hanno invece permesso di recuperare la somma contante di 2.500 euro circa e i cacciaviti utilizzati per compiere effrazioni.

I tre sono stati denunciati anche per il reato di ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti offendere. Nei confronti di uno dei due minori, inoltre, i carabinieri hanno proceduto anche per false attestazioni a pubblico ufficiale sulle proprie generalità avendo dichiarato falsamente la sua età inferiore ai 14 anni, smascherato a seguito di visita auxologica da cui è risultato avere un’età anagrafica di 16 anni.

Nella medesima operazione è stato anche individuato quale correo anche un minore di 14 anni che è stato contestualmente affidato ai locali servizi sociali, mentre gli altri due minori sono stati condotti presso il carcere minorile di Bologna.

L’arresto del 24enne è stato convalidato nella mattinata di sabato e il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Jolanda di Savoia e di non allontanamento dalla propria abitazione dalle ore 19 alle ore 8.