I Lions donano 12.500 euro alla Città del Ragazzo

Ben 12.500 euro per migliorare gli accessi del Centro Perez, che all’interno della Città del Ragazzo, diretta da Giuseppe Sarti, accoglie gli utenti con gravi disabilità acquisita. Sono stati ufficialmente donati ieri mattina (sabato), al termine della cerimonia con cui sono stati rinnovati i vertici delle cariche di II vice governatore da parte dei 13 Lions appartenenti alle zone VIII, IX, X.

Prosegue dunque la collaborazione tra Cdr e Lions, all’interno del più ampio progetto, ‘Mi fa stare bene’, finalizzato a tradurre in concretezza la solidarietà. È stato Sarti, accogliendo la donazione da parte del Governatore Giorgio Beltrami, con illustrazione del senso del ‘service’ di Giuseppe Rando, a sintetizzare la quadruplice finalità dell’uso delle risorse, specificamente destinate al Centro Perez: abbattimento barriere architettoniche, con realizzazioni di corrimano, muri in cartongesso; riqualificazione di un’area infiltrata, che sarà così definitivamente bonificata; acquisto di attrezzature per la falegnameria esistente all’interno della Cdr e di materiale informatico per adulti con difficoltà agli arti superiori. «Con i Lions – il ringraziamento di Sarti – , si sta consolidando un sodalizio importante, che ci dà la possibilità di programmare interventi migliorativi della nostra attività e della qualità della vita di chi usufruisce, ogni giorno, della Città del Ragazzo».