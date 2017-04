La Baltur inizia l’avventura ai playoff

Cento. Il primo turno di play-off oppone la Baltur Cento alla Gessi Borgosesia, con gara uno in programma al Pala Ahrcos per le ore 18 di domenica 30 aprile.

Società i cui colori sociali sono l’arancio e il nero, la Gessi è reduce da un’altra brillante stagione, dopo aver costretto la Forlì di Pignatti e Vico alla “bella” di semifinale e aver pressoché rivoluzionato il proprio roster in estate ripartendo da un gruppo farcito di giovani promettenti e affidato a Marco Albanesi, ex di turno e figlio d’arte con trascorsi sulla panchina del Bosto Varese, della Sangiorgese e di Cento, con cui arrivò fino alle semifinali di Coppa Italia e poi chiuse al primo posto la stagione regolare grazie a un bilancio da ben 23 vittorie e 5 sole sconfitte, nonostante la concorrenza di Udine, Fortitudo Bologna, Montichiari e Orzinuovi tra le altre. Quinta forza del girone con 32 punti, 24 dei quali ottenuti in casa, Borgosesia è una formazione a trazione offensiva, dati gli oltre 73 punti fatti a partita, ed è la squadra col maggior numero di tentativi (28.1) e realizzazioni (8.8) dall’arco, ma sa farsi rispettare anche a rimbalzo (38.8, di cui 10.3 offensivi).

Principale terminale offensivo della Gessi è Jacopo Mercante (11.5 punti e 5.6 rimbalzi in 28’), ala di scuola Olimpia Milano ma proveniente da Bergamo. Il quintetto base dei borgosesiani prevede inoltre il bergamasco Savoldelli (10.9 punti e 3.8 assist in 29’) in cabina di regia, il pugliese Cozzoli (10 punti in 22’) in guardia, il ligure Caversazio (5.3 in 25’) in ala e il toscano Lenti (8.9 punti e 8.5 rimbalzi in 24’) in posizione di centro. Dalla panchina escono il playmaker Gay (6.1 punti in 26’), la guardia Molteni (9 in 22’), il centro Visentin (4.4 in 15’) e il capitano Gatti (11.2 punti col 41% da 2 e il 27% da 3 su oltre 8 tentativi a gara), ala con precedenti a Tortona e unico superstite della squadra che la scorsa stagione fu vera e propria “bestia nera” dei biancorossi (77-72 a Borgosesia, 83-84 a Cento). Passerà il turno la vincente di una serie al meglio delle tre gare, il cui primo episodio sarà diretto da Nicola Tammaro di Giffoni Valle Piana (SA) e Biagio Napolitano di Quarto (NA).

Nella Baltur è previsto il ritorno nei dieci di Davide Andreaus, dopo tre settimane di assenza per infortunio. La gara di ritorno è fissata per le ore 21 di giovedì 4 maggio in provincia di Vercelli, mentre l’eventuale spareggio si svolgerà alle ore 18 di domenica 7 maggio in quel di Cento.