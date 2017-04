Il concerto del 1° maggio si fa in tre

di Alberto Canevazzi

Vigarano Mainarda. È giunto al settimo anno l’ormai tradizionale concerto del 1° maggio a Vigarano Mainarda, che si terrà presso lo “Scalone” antistante il Municipio. Quest’anno gli eventi saranno addirittura tre in uno: dalle 16 alle 18:30 si terrà la prima parte del concerto con le band più giovani; dalle 18:30 alle 20 ci sarà un momento istituzionale e in serata suoneranno i gruppi più rinomati, con una possibile sorpresa finale.

“La scalinata – commenta la sindaca Barbara Paron – è un palcoscenico naturale ed è facilmente raggiungibile. Per l’occasione via Roma verrà chiusa al traffico e gli spettatori potranno fruire in tranquillità dei negozi e del parco. Tengo a sottolineare che non ci sono iniziative simili nei paesi vicini, pertanto mi auguro che, oltre ai vigaranesi, partecipino molte altre persone”.

Il programma lo spiega Alessandro Berselli, assessore alle Attività fieristiche: “sul palco si alterneranno sette band tutte di Vigarano: nella prima parte si esibiranno Enrico Maria Flebo e i Lividi, Label 27 e I Ciclopi, che suoneranno principalmente rock. Nella seconda metà, che vedrà rock alternato a pop e blues, andranno in scena i gli XVP, i Klaudija, i No Smoking e a chiudere i Feo’s Band”.

Il momento istituzionale sarà invece il cuore dell’evento: interverrà Alessandro Fortini, Responsabile Sviluppo Cna di Ferrara, che parlerà di lavoro illustrando la situazione attuale e le prospettive future. Ci sarà anche una raccolta fondi per Cascia, comune del centro Italia colpito duramente dal sisma della scorsa estate. Già per le feste natalizie erano stati raccolti fondi per Cascia, che sommati a quelli che arriveranno dal concerto, verranno devoluti in favore del Comune perugino. La data per la consegna dell’assegno dovrebbe essere nei primi di giugno.

Infine, è trapelata qualche indiscrezione su un possibile tributo musicale alla Spal, che proprio in questo weekend ha il primo match point per la qualificazione diretta in serie A. Tuttavia, l’amministrazione non ha confermato né smentito. “Non resta che andare a vedere” conclude la sindaca.