Coppia fermata al casello con mezzo etto di cocaina

Hanno iniziato a mostrare segni di nervosismo mentre gli uomini della polizia stradale di Altedo stavano procedendo a un normale controllo della loro autovettura al casello di Ferrara Sud. E questo ha insospettito non poco gli operatori che poi hanno trovato la droga: mezzo etto di cocaina.

Nella mattina di ieri la stradale – che stava effettuando un servizio di controlli stradali in occasione del ponte del 1° maggio – ha fermato una coppia di ferraresi – A.C. lei, 47 anni e M.T. lui, 45 anni – a bordo della loro Citroen C3. Se non si fossero innervositi forse l’avrebbero fatta franca, ma il loro comportamento ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo e trovare così la droga dentro il cassettino porta oggetti posto sul lato del passeggero: 50,38 grammi di cocaina contenuta in un involucro di cellophane.

I due sono stati immediatamente accompagnati presso la Polizia Scientifica di Ferrara che, dopo aver analizzato il contenuto dell’involucro, ha appurato che si trattava esattamente di cocaina, peraltro con un elevato grado di purezza. La successiva perquisizione presso il domicilio dei due, ha consentito agli agenti di trovare anche un bilancino di precisione.

Dopo il fotosegnalamento, la coppia è stata tratta in arresto per detenzione in concorso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e su disposizione del sostituto procuratore Isabella Cavallari i due sono stati portati in carcere: l’uomo all’Arginone di Ferrara, la donna nella sezione femminile della Dozza di Bologna.