Foto inviata da Paolo Giardini

Il nome Isonzo nella toponomastica sta a ricordare le centinaia di migliaia di fanti in grigioverde mandati al macello da Cadorna in 11 battaglie sull’Isonzo.

Gli omini grigi al potere, che perseguono sempre il miglioramento del verde urbano, questa volta hanno intelligentemente colto l’occasione per adeguarlo alla storia, facendo sommergere le verdi aiuole di corso Isonzo con colate di cemento. Ottenendo un accostamento grigioverde vivace come loro. Geniali, no?