Mostra i genitali ai passanti sulle mura

Un 50enne ferrarese venerdì si è dato all’esibizionismo spinto, rimediando una denuncia per atti osceni da parte della polizia che lo ha pizzicato alle spalle con ancora i pantaloncini abbassati e solo la giacchetta della tuta addosso.

Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 28 aprile, quando sono arrivate delle segnalazioni al 113 su di un uomo che mostrava i genitali ai passanti, sulle mura cittadine nei pressi della Casa del Boia. L’uomo era stato notato nelle sue performance anche da due ragazze che si sono avvicinate agli agenti delle Volanti, riferendo loro che l’avevano incrociato e notato toccarsi le parti intime con i pantaloni abbassati. Grazie alla descrizione fornita circa l’abbigliamento indossato dall’esibizionista, gli operatori sono riusciti ad individuarlo e coglierlo alle spalle, con ancora i pantaloncini abbassati e con addosso la sola giacca della tuta.

L’uomo, un 50enne ferrarese già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato identificato identificato dagli operatori e denunciato per atti osceni. Anche nel pomeriggio una Volante della polizia era intervenuta nella medesima zona per un’analoga segnalazione, ma le ricerche non avevano sortito effetto.