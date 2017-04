Marco Fabbri in tre parole: fare, persone e territorio

di Giuseppe Malatesta

Comacchio. “Per fare abbiamo bisogno di Persone e territorio”. Cita in una frase sola le due liste a sostegno della sua ricandidatura a sindaco lagunare Marco Fabbri, nella giornata di presentazione della squadra che lo accompagnerà nelle prossime settimane verso le urne con l’obiettivo del doppio mandato.

Una squadra ampliata più che rinnovata, con la giunta uscente ricandidata al completo, diversi consiglieri ex cinque stelle, ma anche volti nuovi, in barba a chi “nelle scorse settimana ci attribuiva preventivamente la scelta di facce usate o riciclate e di grandi inciuci, e che oggi ci resterà male”.

“Perché – sostiene Fabbri – nel segno della continuità ripartiamo dai giovani innamorati del nostro territorio, mettendo da parte disprezzo e indifferenza per la politica, atteggiamenti deleteri e pericolosi”. Condannando quell’indifferenza che è “il peso morto della storia di cui liberarsi” Fabbri cita lo stesso Gramsci che ispira l’avversaria Ballola, candidata della civica ‘La città futura’.

E ritroviamo effettivamente giovanissimi in ‘Persone e territorio’, la lista di sostegno che accoglie molti impiegati nel mondo della scuola, neolaureati, studenti, insieme a più adulti, coinvolti nei percorsi partecipati e nei progetti promossi dall’amministrazione negli ultimi anni. “Non ci riconosciamo nel vecchio sistema dei partiti – dicono – nè nell’antipolitica urlata, capace soltanto di dire dei no. Crediamo di poter aggiungere nuovo carburante alla macchina della precedente amministrazione”.

La carica dei 29 candidati consiglieri annovera Giovanni Bandini, Robert Bellotti, Elena Beneventi, Alice Carli, Maria Chiara Cavalieri, Denis Fantinuoli, Ilenia Fioravanti, Roberta Fogli Iseppe Cavalieri, Samuele Fogli, Michele Modonesi, Stefano Parmiani, Riccardo Pattuelli, Mariateresa Rosolen, Sergio Provasi, Alberto Righetti, Alessia Robustini nella lista primaria ‘Per fare’ e Roberto Bellini, Antonio Bettoli, Massimo Bezzi, Anna Bellotti, Veronica Bonazza, Mariano Enrico Calderone, Andrea Cavallari, Consiglia Morese, Alida Padovani, Tiziana Pedriali, Samuele Senni, Alessio Taddei, Eva Tivelli in appoggio nella seconda lista.

“Due liste che partono dalla determinazione di reagire ad uno status quo che produce forse frustrazione ma non rassegnazione. La sfida è quella di continuare a far crescere Comacchio – aggiunge Fabbri -, senza ragionare per assessorati o poltrone”.

Per l’occasione il gruppo ha svelato parte del programma, un documento che è ‘work in progress’ aperto al contributo attivo dei cittadini e che sarà ripreso ampiamente nei prossimi appuntamenti elettorali.

Concretamente Fabbri ‘promette’ la ‘Casa delle arti’, il teatro comunale, il potenziamento del fablab Spazio Marconi, investimenti sul turismo come volano occupazionale e un sodalizio pubblico-privato a sostegno di iniziative imprenditoriali lungimiranti, la semplificazione burocratica per l’avvio di nuove imprese, la valorizzazione del sito archeologico di Spina e una riqualificazione del portocanale di Porto Garibaldi, di piazza Roma e di viale Carducci. Infine, una ‘Casa delle donne’ per madri in difficoltà vittime di violenza domestica e un cimitero per animali, il primo in provincia.