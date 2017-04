Approvati i consuntivi di Istituzione Scuola e Comune

Il consiglio comunale ha approvato i rendiconti 2016 del Comune di Ferrara e dell’Istituzione Scuola. Una seduta quasi lampo rispetto ai lunghi dibattiti a cui maggioranza e opposizione hanno abituato gli uditori nella sala consiliare del municipio estense.

La discussione fila liscia senza particolari intoppi. Si parte con il bilancio consuntivo 2016 dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie che ha registrato un avanzo di amministrazione di 3.024.027 euro (nel consuntivo 2015 l’avanzo era di 1.639.625 euro, mentre l’anno prima l’utile era di 67.146 euro).

“Questa somma in valore assoluto molto rilevante – mette in guardia il sindaco Tiziano Tagliani – è, però, costituita da una quota a destinazione vincolata di 432.361 euro derivante da contributi versati quasi esclusivamente dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Ferrara, destinati a progetti già definiti nel corso del 2016, e deve essere applicata non appena approvato il consuntivo 2016, in modo da garantire la prosecuzione o l’avvio dei progetti già approvati”.

In relazione al fondo crediti di dubbia esigibilità (in sostanza le morosità accertate), vi sono inoltre 796.848 euro di fondi accantonati. L’avanzo di amministrazione disponibile nel 2016, al netto dei fondi vincolati e accantonati, è quindi di 1.794.817 euro. Le casse sono sotto controllo così come la gestione che nel 2016 ha visto le modifiche dei regolamenti di accesso e funzionamenti di nidi e scuole d’infanzia comunali, quello di contabilità e tariffe (diminuendo del 10% quelle corrispondenti alle fasce medio-alte).

In questa riorganizzazione dei servizi, il prossimo settembre terminerà il completamento della gestione indiretta di nido e infanzia Pacinotti e della scuola d’infanzia Jovine-Barco. Nel 2016 si è chiusa definitivamente la scuola d’infanzia Rossa-Doro, “sostituita” con sezioni di scuola d’infanzia statale per ampliare questo tipo di servizio in città. Potenziato, almeno nelle intenzioni, il nuovo sistema di comunicazione con le famiglie (via sms e mail) e l’importazione dalla banca dei dati Inps del valore Isee.

La delibera è stata approvata con 17 voti a favore dei gruppi PD, FC (6 voti contrari: Fi, Lega nord, FdI/AN; 2 astenuti: M5S, GOL). Passa – con 18 voti a favore dei gruppi PD, FC, SI (e 8 voti contrari dei gruppi GOL, M5S, FdI/AN, Lega nord, FI) – anche il bilancio consuntivo 2016 del Comune che, come ribadito dall’assessore al Bilancio Luca Vaccari, registra un avanzo di amministrazione di 67,8 milioni di euro di cui l’avanzo libero, ovvero quello effettivamente disponibile e spendibile, è poco meno di 6,5 milioni.

Delle cinque risoluzioni presentate, ne sono state approvate quattro: quella del M5S per adeguare le rastrelliere delle biciclette ormai obsolete, quella di Balboni sempre del M5S sulla sburocratizzazione e defiscalizzazione progressiva per le nuove imprese; e quelle del Pd per il contrasto alle dipendenze (sostanze stupefacenti, alcol, gioco d’azzardo) nell’adolescenza con interventi nelle scuole e per l’istituzione di un bonus sulla Tari per chi è in difficoltà economica. Respinta la risoluzione di Fornasini (FI) che chiedeva di usare l’avanzo libero non vincolato per la riduzione delle tasse comunali (documento arrivato “fuori tempo” secondo Vaccari).

Ultimo punto all’ordine del giorno la mozione presentata da Talmelli (Pd) a sostegno delle politiche in favore delle Pro Loco, approvata. Rinviata ad altra data, invece, la presentazione degli ordini del giorno dei consiglieri Rendine (Gol) su gestione sanitaria da migliorare e Fochi (M5S) sui fondi per la sicurezza dei ciclisti.