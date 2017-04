Denis Bergamini, riesumazione rimandata

Argenta. La data per la riesumazione del corpo di Denis Bergamini era stata fissata per il 2 maggio, ma la difesa della sua ex fidanzata – indagata per omicidio dopo l’ultima riapertura del caso disposta dal procuratore Eugenio Facciolla – ha presentato riserva di incidente probatorio.

Si dovrà dunque attendere qualche giorno in più e aspettare le disposizioni del gip di Castrovillari.

“Oggi – scrive Donata Bergamini, sorella dell’ex calciatore del Cosenza – ci siamo tutti incontrati davanti al procuratore Facciolla. Io, il mio avvocato i consulenti del pm Barbaro e Margherita Neri. E l’avvocato della Internò, molto nervoso, ha fatto riserva di incidente probatorio. Il procuratore ha sospeso le operazioni. Sara solo questioni di giorni e torneremo dal Gip. Siamo alla resa dei conti. Ho fiducia. Fabio Anselmo mi aveva avvisato che sarebbe accaduto. Ma ci siamo”.