Cibo e bevande fanno crescere l’inflazione

A Ferrara, nel mese di marzo, l’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,5% rispetto al mese precedente e dell’1,6% rispetto allo stesso mese del 2016.

Vediamo però nel dettaglio come l’Ufficio Statistica del Comune di Ferrara ha determinato queste percentuali analizzando le categorie di prodottiu prese in considerazione.

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE: diminuzione dell’1,7% rispetto al mese precedente dovuta soprattutto ad un calo di prezzo dei vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (-15,4%); si registrano comunque leggere diminuzioni generalizzate su quasi tutte le sottoclassi della divisione. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente la divisione registra un aumento del 3,1%, dovuto principalmente agli aumenti di prezzo dei vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (+22,9%) e della frutta fresca o refrigerata (+20,7%).

BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI: diminuzione dello 0,1% rispetto al mese precedente dovuta ad un calo di prezzo delle sigarette (-0,1%), degli aperitivi alcolici (0,7%), dei vini da uve (-0,2%) e delle birre lager (-0,8%). Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente la divisione registra un aumento dell’1,7%, dovuto soprattutto all’incremento di prezzo delle sigarette (+2,9%).

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE: aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente dovuto ad un incremento di prezzo di indumenti per neonati e bambini (+0,8%) e per uomo (+0,4%) e di calzature per uomo (+0,8%) e donna (+0,1%). Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente la divisione registra un aumento dello 0,1%, dovuto soprattutto a incrementi di prezzo di indumenti per donna (+0,4%) e di calzature per uomo (+2,1% e donna (+2,8%).

ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITA’ E COMBUSTIBILI: aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente dovuto ad un incremento di prezzo di dei servizi di fornitura acqua (+4,2%) e raccolta acque di scarico (+4,2%). Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente la divisione diminuisce dello 0,5%, soprattutto per il calo di prezzo del gas di città (-2%), dell’energia elettrica (-1,6%), delle spese condominiali (-4,8%) e degli affitti per l’abitazione principale (-0,9%).

MOBILI, ARTICOLI E SERVIZI PER LA CASA: diminuzione dello 0,1% rispetto al mese precedente dovuta principalmente ad un calo di prezzo di mobili per interni (-0,3) e di prodotti per pulizia e manutenzione dell acasa (-1,3%). Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente la divisione diminuisce dello 0,2%; si evidenziano in particolare le diminuzioni di frigoriferi, freezer e frigo freezer (-4,7%), di apparecchi per riscaldamento e condizionatori d’aria (3,4%), di apparecchi per la pulizia della casa (-3,2%) e di prodotti per pulizia e manutenzione dell acasa (-4,1%).

SERVIZI SANITARI E SPESE PER LA SALUTE: diminuzione dello 0,1% rispetto al mese precedente dovuta ad un calo di prezzo del test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione (-4,5%). Rispetto all’anno precedente la divisione aumenta del 2,2%; si evidenziano gli incrementi dei servizi ospedalieri (+6,3%) e dei servizi dentistici (+3,7%).

TRASPORTI: aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente dovuto, principalmente, ad un incremento di prezzo dei voli internazionali (+9,5%), dei voli nazionali (+3,2%), del trasporto ferroviario passeggeri (+3,2%) e del trasporto marittimo e di altri carburanti (+2,0%); poco mossi i prezzi di benzina (+0,1%) e gasolio per mezzi di trasporto (+0,1%). Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente la divisione aumenta del 4,2%: si evidenziano soprattutto gli aumenti

di prezzo del gasolio per mezzi di trasporto (+15,2%), della benzina (+11,8%), degli altri carburanti (+11,9%), del trasporto marittimo (+29,9%), dei voli internazionali (+9,2%) e nazionali (+7,4%) e del trasporto ferroviario passeggeri (+10,2%).

COMUNICAZIONI: nessuna variazione complessiva della divisione rispetto al mese precedente. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente la divisione diminuisce del 2,5%, con diminuzioni di prezzo soprattutto degli apparecchi per la telefonia mobile (-7,5%), degli apparecchi per la telefonia fissa e telefax (-1,8%), dei servizi di telefonia fissa (-1,6%) e dei servizi di telefonia mobile (0,6%).

RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA: diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente dovuta principalmente ad un calo di prezzo dei pacchetti vacanza nazionali (-8,5%) e, secondariamente, di piante e fiori (3,2%). Al contrario si segnala l’aumento dei supporti con registrazioni di suoni immagini e video (+10,8%). Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente la divisione aumenta dello 0,2 %, principalmente per gli aumenti di prezzo dei pacchetti vacanza internazionali (+7,6%) e nazionali (+1,6%) e dei supporti con registrazioni di suoni immagini e video (+26,2%).

ISTRUZIONE: nessuna variazione della divisione rispetto al mese precedente. Diminuzione dello 0,4% a cadenza annuale, dovuta ad una diminuzione del costo dell’istruzione universitaria, escluso dottorato (-3,5%).

SERVIZI RICETTIVI E DI RISTORAZIONE: aumento del 5,5% rispetto al mese precedente, dovuto principalmente ad un sensibile incremento di prezzo di alberghi, motel, pensioni e simili (+27,8%). A cadenza annuale la divisione aumenta del 3,3%, principalmente per l’incremento di prezzo di alberghi, motel, pensioni e simili (+13,5%).

ALTRI BENI E SERVIZI: aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente dovuto soprattutto ad un incremento del costo dei servizi legali e contabili (+1,7%) e della gioielleria (+1,3%). Tendenzialmente la divisione aumenta dello 0,9%; si notano soprattutto gli incrementi dei prezzi dei servizi legali e contabili (+11,7%).