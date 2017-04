Seduta di fine anno scolastico per il Consiglio comunale dei ragazzi

Comacchio. Si è svolta presso una gremita Sala Consiglio del Comune di Comacchio e alla presenza del sindaco Marco Fabbri, dell’assessore alla Cultura Alice Carli, del presidente del Consiglio Comunale Robert Bellotti, delle responsabili dell’Ufficio Pubblica Istruzione Patrizia Buzzi e Giorgia Mezzogori e della tutor della Coop Sociale Girogirotondo Sara Beneventi, la seduta di fine anno scolastico del Consiglio comunale dei Ragazzi. Dopo i saluti iniziali del sindaco del Ccr Sharon Fogli, i ragazzi hanno presentato le proprie proposte progettuali per il territorio di Comacchio, maturate durante la serie di incontri mensili che li hanno visti coinvolti dal novembre scorso in qualità di rappresentanti degli studenti degli Istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi.

Dopo aver partecipato attivamente al progetto promosso dal Comune di Comacchio “Comacchio Va”, dedicato alla promozione dei temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile e nell’ambito del quale i ragazzi, guidati dal regista Gerardo La Mattina, hanno collaborato nella realizzazione di un video trailer, il Ccr, ha elaborato due proposte di riqualificazione dedicate al territorio: la prima riguarda il parco sito sul lungomare di Porto Garibaldi, per il quale sono state proposte la manutenzione del verde e la realizzazione di un parco giochi, utile sia per le attività all’aperto, sia per la realizzazione di spettacoli per bambini ed altri eventi; la seconda proposta, invece, è relativa al Parco della Resistenza, sito nel centro storico di Comacchio e definito “un vero e proprio pezzo di storia”, per il quale è stata proposta non solo l’organizzazione di eventi al suo interno, come ad esempio in occasione della Sagra dell’Anguilla, ma anche la creazione di un vero e proprio museo storico, da realizzare al posto dell’ex scuderia.

Spazio anche per una nuova iniziativa di ambito sociale dal titolo “Supernonni”: l’idea è quella di programmare una serie di pomeriggi durante i quali, giovani e anziani, abbiano la possibilità di incontrarsi e dove questi ultimi in particolare, raccontando le storie del prorpio passato, possano tramandare ai più piccoli la storia e le tradizioni di Comacchio. Infine, oltre al proporre l’organizzazione di un vero e proprio ballo scolastico di fine anno e la creazione di un premio bonus per i ragazzi meritevoli che dalle scuole medie si apprestano a frequentare le superiori, i giovanissimi consiglieri comunali hanno deciso di dare vita al progetto delle cosiddette “Sentinelle nella scuola”, con i quale gli stessi ragazzi del Ccr gireranno i vari istituti scolastici del territorio, raccogliendo e facendosi portavoce delle esigenze sia degli studenti che dei docenti.

Dopo aver omaggiato tutti i presenti di un gadget da loro stessi realizzato, i ragazzi hanno, infine, ricevuto i complimenti del Sindaco Marco Fabbri e dell’Assessore Alice Carli, i quali hanno voluto esprimere il loro vivo apprezzamento per l’entusiasmo e l’impegno dimostrato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi durante tutto l’anno scolastico e per la qualità delle proposte presentate durante la Seduta.