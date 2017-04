Bershka apre al centro commerciale “Il Castello”

Ha aperto oggi, venerdì 28 aprile, il negozio Bershka all’interno del centro commerciale “Il Castello” di Ferrara. E’ il primo punto vendita in città del famoso brand internazionale nel settore dell’abbigliamento per i giovani.

Il marchio, appartenente al gruppo spagnolo Inditex, è stato lanciato nel 1998 “in risposta alla domanda crescente di un nuovo tipo di store – si legge nella descrizione istituzionale del brand – per un pubblico giovane, dinamico, esigente e allineato alle nuove tendenze. Il brand è pensato per i giovani dai 13 ai 25 anni: audaci, conoscitori della moda, della musica, della cultura e delle nuove tecnologie, costantemente connessi attraverso le reti sociali”.

Dopo 19 anni Bershka conta più di 1000 punti vendita in 70 paesi, con vendite che posizionano il marchio come il secondo più importante del gruppo che gestisce società quali Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Oysho e Stradivarius. Il nuovo punto vendita di Berska, che soppianterà gli spazi lasciati vuoti da Este Sport, andrà ad arricchire ed ampliare ulteriormente il vasto panorama dei negozi presenti all’interno della galleria del centro commerciale di via Wagner.