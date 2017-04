Spal Camp, bambini più vicini agli idoli biancazzurri

di Andrea Mainardi

Ora che molti riflettori sono puntati sulla società biancoazzurra, va colta questa opportunità per ampliare il bacino di utenza soprattutto per quanto riguarda le formazioni giovanili. In questo senso, per il quarto anno consecutivo, si ripete la felice esperienza dello Spal Camp estivo riservato ai giovani atleti dai 6 ai 16 anni di età.

La formula di quest’anno vedrà il consolidamento di alcune realtà come il Country Club di Fossadalbero ed il Camping Florenz, in più ci sarà la grande occasione per i giovani calciatori biancoazzurri di poter seguire da vicino i propri idoli della prima squadra nel ritiro di Tarvisio. Ci sarà spazio anche per le società affiliate che potranno far iscrivere i propri tesserati ai camp tecnici che si terranno a giugno presso Canaro e Finale Emilia.

A spiegare nei dettagli l’iniziativa è Gianluca Ranzani, responsabile degli Spal Camp: “ripartiamo da una realtà come quella del Country Club che avremo a disposizione per cinque settimane, durante le quali i genitori possono lasciare i propri figli tutto il giorno presso la struttura che è dotata anche di una piscina. Continueremo anche la collaborazione col Camping Florenz nella settimana che va dal 25 giugno al 1 luglio, qui gli allenamenti saranno presso il campo di Comacchio ma saranno svolte anche altre attività sportive. Qui sarà disponibile sia la formula giornaliera che quella ‘Night and Day'”.

La novità, oltre ai camp per le affiliate di Canaro e Finale Emilia, saranno le prime due settimane di luglio a Tarvisio nel quale, in due hotel diversi, si svolgerà un camp che vedrà la vicinanza dei bambini ai giocatori della prima squadra anch’essi in ritiro nella stessa località. “Attiveremo anche delle convenzioni in loco nel caso i genitori volessero pernottare sempre a Tarvisio – avverte Ranzani -. A tutti verrà fornito un kit griffato Spal ed il nostro obiettivo è quello di aumentare sensibilmente le iscrizioni rispetto agli anni scorsi. Sono già arrivate oltre 50 prenotazioni e saranno previsti anche altre scontistiche per i tesserati ed affiliati alla nostra società”.

Chi si è sempre interessato all’attività giovanile è senza dubbio il presidente Walter Mattioli: “sapete quanto ci tengo a queste cose, sono tanti i bambini che si avvicinano alla nostra società e mi piace vederli giocare d’estate. C’è in tutto questo anche un forte senso d’appartenenza alla famiglia spallina”.

Tutto questo fa si che ci sia un tentativo di allargare sempre di più il bacino di utenza biancoazzurro, come spiega il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani: “anche quest’anno abbiamo cercato di portare qualche novità ripartendo da rapporti consolidati come quelli con il Camping Florenz ed il Country Club di Fossadalbero. Lavoreremo ulteriormente sulla sinergia con le società affiliate attraverso i camp di Canaro e Finale Emilia, in virtù dell’importante categoria della Spal inoltre vogliamo avvicinare i bambini ai loro idoli in prima squadra. Gli aspetti che voglio sottolineare sono legati al far vivere il mondo della Spal anche in estate a più bambini possibile in modo da ampliare il nostro bacino di utenza, e rendere questa società sempre più credibile attraverso il lavoro fatto sulle giovanili”.

Un connubio vincente quello tra Spal e l’Holiday Village Florenz, come spiega il titolare dell’attività Gianfranco Vitali: “c’è un grande rapporto di amicizia tra di noi che è ad ampio raggio. Proporrò al presidente Mattioli, per i prossimi anni, di allungare il camp a più turni coinvolgendo anche realtà straniere sia europee che arabe”. Dello stesso avviso anche il direttore del Country Club di Fossadalbero Marco Beccati: “ormai la nostra struttura fa parte della famiglia Spal e questo ci rende orgogliosi. Da noi sono passate tutte le selezioni giovanili a fare anche veri e propri ritiri. Ci tengo a precisare che l’attenzione e la professionalità della società verso i più giovani è sempre stata di alto livello si dai tempi della Serie C”.

Per ulteriori informazioni sulle date e sui prezzi, il sito web di riferimento è www.spalcamp.it.