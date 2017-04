Completate le ciclabili in via Maragno e via Plebiscito

Si sono conclusi sia i lavori per la realizzazione di un percorso ciclabile in via Maragno (nella foto), a Barco, a ricucitura dei percorsi ciclabili esistenti di via Bentivoglio e di via Padova, sia i lavori in via Plebiscito, per la realizzazione di un attraversamento stradale a continuità del percorso ciclabile esistente.

L’intervento in via Maragno ha previsto la ricostruzione di un tratto del marciapiede in asfalto esistente e il suo allargamento fino a 2,5 metri. Mentre in un altro tratto di circa 40 m di lunghezza è stato costruito ex-novo un percorso a bordo strada, per il raggiungimento della pista ciclabile di via Padova. Lo sviluppo complessivo del nuovo percorso è di circa 230 metri di lunghezza, con nuove caditoie stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche, oltre alle opere di segnaletica stradale necessarie.

Il progetto rientra fra quelli previsti dall’Amministrazione Comunale per migliorare e potenziare la mobilità sostenibile nel territorio cittadino e ha compreso anche un intervento in via Plebiscito, per la realizzazione di un attraversamento stradale a continuità del percorso ciclabile esistente parallelo a via Padova. Qui sono state compiute alcune opere edili per l’apertura di appositi varchi nelle aiuole esistenti a lato della sede stradale ed opere di segnaletica orizzontale e verticale.