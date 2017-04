Ci sono tre offerte valide per l’ex Bazzi-Coloniali

Si è riunita la mattina di venerdì 28 aprile in residenza municipale la Commissione giudicatrice relativa al bando comunale (scaduto il 26 aprile) per l’assegnazione in ‘concessione di valorizzazione’ dei locali comunali denominati ‘ex Bazzi – Coloniali’ di piazza del Municipio 18-22 a Ferrara.

La commissione ha proceduto all’apertura dei quattro plichi pervenuti all’Amministrazione e ha valutato la regolarità amministrativa delle domande, escludendone una poiché l’offerta economica non è giunta in busta chiusa.

Nei prossimi giorni si procederà all’apertura dei progetti, alla loro valutazione e all’aggiudicazione definitiva, che verrà tempestivamente comunicata ai soggetti interessati e agli organi di informazione.

Nel frattempo i lavori all’edificio ex Bazzi procedono regolarmente come da cronoprogramma: sono state ultimate tutte le oprere di demolizione e al momento si stanno effettuando i consolidamenti degli affreschi e delle superfici decorate, insieme al consolidamento dei solai del piano ammezzato.