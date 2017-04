Due giornate sui pattini con il ‘Trofeo del Lavoro’

di Simone Pesci

Il primo maggio piazza Ariostea tornerà ad essere invasa da centinaia di pattinatori che, come sta diventando ormai consuetudine, si sfideranno per il ‘Trofeo del Lavoro’.

Il nome, ovviamente, richiama la festa che ogni anno si celebra l’1 maggio, ma per la prima volta la manifestazione si spalmerà su due giornate: gli eventi, i giochi e i gazebo cominceranno la propria attività sotto l’Ariosto fin dal pomeriggio del 30 aprile. Dalle ore 16 in poi di domenica, infatti, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici ci sarà una manifestazione promozionale ludico-motoria aperta a tutti, in particolare ai bambini (ma anche agli adulti) che volessero approcciarsi agli sport su rotelle, per far conoscere a chi vorrà questo mondo.

In questo ambito parteciperà anche il locale Comitato Italiano Paralimpico, perché “si vuole includere il maggior numero di persone possibile, e per far vedere che questo sport è praticabile anche a persone con disabilità”, afferma Mirko Rimessi, organizzatore e motore della kermesse.

Sempre domenica pomeriggio l’Uisp di Ferrara organizzerà a sua volta una serie di “giochi su skateboard, monociclo, monopattino e pattini, tutti potranno provare gratuitamente gli sport su ruote” annuncia Andrea De Vivo. Una manifestazione, quest’anno, che ha anche forte carattere solidale e che vedrà la partecipazione di Avis, Vola nel Cuore, e l’associazione di volontariato ‘Lo Specchio’, coinvolta direttamente nel progetto per il fatto che i ragazzi, disabili, di questa associazione provvederanno ad allestire l’area hospitality della piazza, offrendo a tutti gli avventori prelibate leccornie.

Avis invece promuoverà un evento che lega lo sport con la donazione del sangue, mentre Vola nel Cuore premierà la squadra di San Severino Marche, località colpita dal sisma in centro Italia. Una località presa a modello perché nonostante tutto “non ha mai smesso di allenarsi ed è un simbolo della rinascita e della ricostruzione” spiega Mirko Rimessi, prima di concludere la presentazione delle due giornate entrando nel merito della giornata di gare: “Avevamo bisogno di migliorare il contorno e lo abbiamo fatto collaborando con le associazioni già citate, delle gare c’è poco da dire se non che è l’unica manifestazione che si corre dentro un sito Unesco (Piazza Ariostea).

Per il ‘Trofeo del Lavoro’ si sfideranno circa 70 società provenienti da tutta Italia e una addirittura dall’Argentina, favorita la Mens Sana Siena che porta 40 atleti.” Anche l’assessore dello Sport Simone Merli ha voluto esprimere la sua soddisfazione per “i ragazzi impegnati in un evento che cade in un giorno dalla grande valenza, ed è bello che si possano coinvolgere e includere direttamente anche i ragazzi disabili. Ciò permette di ampliare le prospettive”.