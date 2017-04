Partecipate. Bilancio da 2,8 milioni di euro per la Holding

Alla presenza del sindaco del Comune di Ferrara Tiziano Tagliani, dell’assessore al Bilancio e alle Partecipate Luca Vaccari, affiancati dai dirigenti Moreno Tommasini e Lucia Bergamini, si sono tenute venerdì 28 aprile, le assemblee di approvazione dei bilanci consuntivi dell’anno 2016 di Holding Ferrara Servizi Srl e delle società controllate: Ferrara Tua Srl, Amsef Srl, Afm Farmacie Comunali Srl, e Stu Ferrara Immobiliare Spa in liquidazione. I bilanci sono presentati dagli Amministratori delle società e dai rispettivi componenti dei collegi sindacali.

La Holding ha chiuso l’esercizio 2016 con un bilancio da 2.870.172 euro. Tra le controllate, Afm ha chiuso con 295.459 euro, Amsef a 291.617, Ferrara Tua a 140.238. La sola società a chiudere in passivo è la Stu Ferrara Immobiliare – che è in liquidazione – con un rosso da 4.283 euro.

Durante le assemblee sono stati evidenziati i fatti salienti che hanno caratterizzato l’esercizio 2016 per ciascuna società.

Per la Holding Ferrara Servizi Srl è partito il progetto di inserimento lavorativo attraverso tirocini formativi a sostegno di situazioni fortemente svantaggiate, suddiviso in 3 tranche per un totale di 75 persone, inserite per sei mesi nelle aziende operative dei gruppo. Tale esperienza si concluderà alla fine dell’esercizio 2017.

Amsef Srl si conferma come l’azienda leader del settore funebre con una quota di mercato del 63% in città e del 60% nel forese. L’apertura della sede di Cona nei pressi dell’Ospedale continua ad essere una scelta strategica importante, che sta dando i risultati sperati.

Per Ferrara Tua Srl l’esercizio è stato caratterizzato dalla riorganizzazione a seguito della fusione avvenuta a fine 2015 tra Amsefc Spa e Ferrara Tua Spa, che ha portato alla nascita della nuova società Ferrara Tua Srl. Il settore cimiteriale ha visto la riorganizzazione delle tariffe che ha portato una semplificazione delle procedure e una razionalizzazione delle attività. È entrato a pieno regime Il nuovo impianto di cremazione, tecnologicamente più avanzato e di minore impatto ambientale. Il settore parcheggi ha registrato un incremento sia in termini di operazioni che di ricavi, proseguendo nel trend positivo iniziato nel biennio precedente, dovuto soprattutto al forte gradimento dimostrato dalla cittadinanza verso i sistemi di pagamento della sosta tramite le AppSostafacile e Telepass, oltre al servizio di presidio e assistenza alla clientela nei parcheggi della città, che è stato implementato nel 2016.

Per Afm Farmacie Comunali Srl è stata inaugurata la nuova farmacia di via del Naviglio, che ha sostituito quella di via Pomposa, che ha permesso il recupero di una vecchia scuola e la riqualificazione funzionale della farmacia in una sede spaziosa con tecnologia a 360 gradi, un mix di servizi farmaceutici e sanitari, che ospita anche una medicina di gruppo convenzionata con l’Azienda Usl di Ferrara.

La Stu Ferrara Immobiliare Spa, infine, a fine dicembre 2016 è stata messa in liquidazione e sarà chiusa entro la fine dell’esercizio 2017.