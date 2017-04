La Spal festeggia la Serie A, ma occhio alle bevande

Abbasso la scaramanzia… e le bottiglie e lattine di birra. Mentre la società spallina annuncia le date per la festa della serie A (lunedì 1° maggio o domenica 7 maggio), il Comune di Ferrara prende provvedimenti per la somministrazione di bevande in caso di festeggiamenti per la promozione.

Il Servizio Commercio del Settore Ambiente e Attività Produttive (Ufficio Pubblici Esercizi) ha infatti emesso un’ordinanza che vieta la somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti di vetro e metallo in piazza Trento Trieste ed aree circostanti.

Il divieto sarà in vigore lunedì 1° maggio dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo nel centro storico dove, nell’eventualità che i risultati della giornata calcistica risultino favorevoli per la promozione della squadra ferrarese nella massima serie, i biancazzurri sono attesi intorno alle ore 23 per festeggiare insieme ai propri tifosi.

“Per evitare situazioni di pericolo causate da residui di vetro e metallo – si legge nell’ordinanza – si ritiene necessario impedire la vendita per asporto e la somministrazione in recipienti di vetro e metallo di qualunque genere di bevande, da parte dei pubblici esercizi ed altre attività commerciali dislocati sul perimetro Viale Cavour, Largo Castello, Corso Giovecca, Via Bersaglieri del Po, Via Canonica, Piazza Trento e Trieste, Via Cortevecchia, Via Boccacanale di Santo Stefano, Via Spadari e all’interno del perimetro stesso”.

Il divieto riguarda quindi tutti gli esercizi di somministrazione, nonché attività di commercio su area pubblica, attività di phone center, esercizi di commercio al dettaglio di vicinato che sono dislocati nella piazza Trento e Trieste e nelle aree circostanti.