Da martedì parte la “pediatria di gruppo” al San Camillo

Comacchio. Dal 2 maggio – dopo tante polemiche e battaglie – prenderà il via la nuova “pediatria di gruppo del Delta” all’interno del San Camillo di Comacchio.

Il nuovo servizio, che sarà collocato al terzo piano della struttura e sarà operativo dal martedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 19 e il lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Un servizio che per il futuro, ultimata la prima fase di attivazione, valuterà le effettive esigenze del territorio, anche in termini di ulteriori progettualità. Verso la fine di febbraio, dopo tante polemiche e le vive contestazioni della Consulta popolare San Camillo, era stato trovata una tregua durante un tavolo in prefettura tra Ausl, sindaco di Comacchio Marco Fabbri e le forze politiche e cittadine che si battono per l’ex ospedale, fra cui, appunto, la battagliera Consulta Popolare.

I cinque medici pediatri che svolgeranno l’attività all’interno della struttura sanitaria di Comacchio sono Carla Cafaro, Liviano Luciani, Stefania Fico (che continuerà a mantenere anche una quota di attività sul Comune di Ostellato), Patrizia Magli (che manterrà tutte le attività già in essere per l’ambito territoriale di appartenenza, cioè Mesola) e Anna Parolini (che manterrà tutte le attività già in essere per l’ambito territoriale a Fiscaglia).

La nuova pediatria di gruppo avrà le seguenti caratteristiche: collocata al terzo piano del presidio sanitario di Comacchio, prevede un ambulatorio per ogni pediatra, un ambulatorio di nucleo, tre sale di attesa comuni, un ambulatorio per l’attività infermieristica, un locale per l’attività di segreteria e una sala riunioni.

Il nuovo servizio consentirà di avere assistenza garantita alla popolazione pediatrica nella sede unica di Comacchio per almeno 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì; disponibilità a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri pediatri che fanno parte della pediatria di gruppo; migliore fruibilità, accessibilità e contatti telefonici agevolati grazie alla presenza del servizio di segreteria; erogazione di prestazioni di tipo diagnostico, preventivo, terapeutico e di educazione sanitaria. Il pediatra potrà essere contattato telefonicamente secondo le modalità consuete.

L’attivazione della pediatria di gruppo permetterà inoltre un miglior coordinamento funzionale delle attività dei pediatri grazie ai contatti quotidiani legati alla co-presenza ed agli incontri periodici di programmazione. Inoltre un miglior coordinamento con le attività del Nucleo di cure primarie dei medici di medicina generale, collocati nella stessa struttura.