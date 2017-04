Un Maggio Estense “alla scoperta del nostro territorio”

di Cecilia Gallotta

Sarà un maggio ricco di curiosità quello promesso dai due appuntamenti “alla scoperta del nostro territorio”, che, come dice il nome dell’iniziativa, inserita nel Maggio Estense, si propongono di portare alla luce la ricchezza, la storia e l’identità di due frazioni del ferrarese, attraverso passeggiate culturali rispettivamente a Francolino e Quartesana, promosse dal Comune di Ferrara e organizzate dalle associazioni Ferrariae Decus e De Humanitate Sanctae Anne, nonché dalle parrocchie delle due frazioni, dal Comitato Fiera di Quartesana e dalla Pro Loco di Francolino.

Si parte domenica 7 alle 11, con ritrovo presso la chiesa di San Marco Evangelista in via dei Calzolai, la via “che ha fatto la storia dell’arte artigiana di cui porta il nome – spiega Gianluca Lodi – e per cui Francolino è famosa. Molti dei suoi abitanti hanno fatto sì che l’artigianato delle calzature andasse avanti nella storia grazie ai cosiddetti ‘mistrini’, i ragazzi novizi che affiancavano gli artigiani già esperti. Anche realtà del calibro di Louis Vuitton, che ha scelto Gaibanella per la sua produzione, richiama a questa antica attività” rivela Lodi, che anticipa anche l’esposizione in mostra, per la giornata del 7, del modello Gucci del mocassino calzato da Ronald Reagan e commissionato al maestro artigiano Umberto Lodi, padre dello stesso Gianluca.

Tante, e di diverso genere dunque, le scoperte “spesso sconosciute anche a chi queste frazioni le vive” asserisce l’assessore Aldo Modonesi. “In un momento in cui l’informazione è rapida – aggiunge il presidente dell’associazione De Humanitate Sanctae Annae Riccardo Modestino – queste passeggiate riscoprono la memoria storica che crea la civiltà di un territorio, anche attraverso la valorizzazione dei monumenti ed edifici di pregio che ne danno prestigio”.

Una storia “fatta di arte, politica e religione” dunque, chiosa don Giorgio Caon, e che si ripercorre non a caso a partire dalle chiese, espressione della profonda interconnessione di tutti gli aspetti della vita, che ha dato origine alla realizzazione di cimeli come l’affresco quattrocentesco visitabile all’escursione di Quartesana del 21 maggio (alle ore 10) presso la chiesa di San Giorgio Martire, assieme ad un Crocifisso ligneo “di notevoli dimensioni e magistrale esecuzione e con una particolare intensità di espressione”, per il recupero del quale Ferrariae Decus ha preannunciato di contribuire.

Quartesana, oltre al suo campanile di 21 metri in origine “torre guardesana”, darà modo di approfondire assieme ai presenti anche le navigazioni lungo il Sandalo, per le quali la torre era punto di riferimento, e che permettevano l’ingresso a Voghiera e Voghenza. Una terra “anche un po’ di comando – anticipa don Vittorio Serafini, autore di un libro su Quartesana da cui trarrà spunto tutta l’escursione – e famosa per le sue ville, legate in parte al 1500, dove finivano tutti i primi ministri della realtà estense”. Un ‘viaggio alla scoperta’ per un vasto pubblico, quindi, e “grazie al quale siamo sempre più convinti che l’identità si costruisca anche con la valorizzazione di quello che siamo stati”.