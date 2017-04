Cercano “Igor”, trovano tre spacciatori

Durante le ricerche di “Igor” Norbert Feher i carabinieri hanno pizzicato tre persone con della droga nell’argentano e a Tresigallo.

Il primo caso si è verificato a Ospital Monacale, dove i carabinieri di Ferrara, i militari del “Tuscania” e i Cacciatori di Calabria si sono imbattuti in due spacciatori all’interno di un casolare. È accaduto nella mattinata di giovedì: i militari durante le operazioni di rastrellamento del territorio hanno fatto irruzione in un casolare abbandonato, trovandoci dentro due persone: G.L., 30 anni, studente, e lo zio G.P., di 57 anni (entrambi incensurati). Durante i controlli sono stati scoperti 3,785 chilogrammi di marijuana e 130 grammi di hashish, nonché vari strumenti per l’essicazione, il confezionamento e la pesatura, sottoposti tutti a sequestro penale. I due sono stati denunciati per produzione e detenzione fini spaccio sostanza stupefacente.

Una situazione analoga si è verificata anche a Tresigallo, sempre nella giornata di giovedì, durante le ricerche di Igor. I militari del comando di Ferrara, quelli del 6° Battaglione Toscana e di una squadra “Sos”, hanno infatti denunciato in stato di libertà G.M., uomo italiano di 36 anni già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri, durante la perquisizione all’interno della abitazione dell’uomo, hanno trovato e sequestrato tre piante di marijuana.