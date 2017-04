Il premio di laurea “Daniele Curina” e gli studi sulla cooperazione

Duemila euro a chi candiderà la migliore tesi dedicata ai temi della cooperazione: questo il valore del Premio di Laurea “Daniele Curina”, istituito dall’Università degli Studi di Ferrara in collaborazione con Legacoop Estense, Comune di Berra e la sezione berrese dell’Anpi, e finanziato dalle cooperative Cidas e Cir Food.

Il bando, giunto alla terza edizione, è stato pubblicato sul sito dell’Università di Ferrara e rimarrà aperto fino al 18 gennaio 2018. Potranno candidarsi laureandi o laureati nei Dipartimenti di Economia e Management, Giurisprudenza o Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara, che abbiano svolto la tesi di laurea su temi sociali, storici, economici o giuridici legati alla cooperazione.

Il bando verrà presentato agli studenti durante un’iniziativa pubblica prevista per mercoledì 3 maggio, alle ore 15 nell’Aula Magna della Facoltà di Economia: un’occasione per dialogare con i partecipanti alle precedenti edizioni del Premio, che avranno modo di presentare le proprie tesi di laurea e raccontare le esperienze svolte in ambito cooperativo. Dopo il saluto iniziale del prorettore Enrico Deidda Gagliardo e della direttrice del dipartimento di Economia Simonetta Renga, il presidente di Legacoop Estense Andrea Benini illustrerà le tematiche più attuali dell’impresa cooperativa. Seguirà il dialogo con gli ex-studenti, che vedrà intervenire anche la docente Monia Castellini e il vicepresidente di Cidas Cristiano Capisani.

«Con questa iniziativa – afferma Andrea Benini – vogliamo stimolare l’interesse degli studenti per la cooperazione che, soprattutto oggi, può dare risposte ai bisogni di lavoro e autorealizzazione dei giovani». Il prorettore Deidda Gagliardo e la direttrice Renga sottolineano «l’importanza di un’iniziativa che consolida la collaborazione tra l’università e Legacoop, favorendo il legame con il contesto socio-economico del territorio». Il Premio è nato per ricordare Daniele Curina, figura di spicco della cooperazione ferrarese e della vita politica e sociale del nostro territorio. Dopo aver ricoperto diverse cariche amministrative, in particolare quella di vicesindaco del Comune di Berra, Curina ha dedicato la propria vita professionale alla valorizzazione di Cidas di Copparo, che è diventata oggi la principale cooperativa sociale del territorio. Ha inoltre contribuito al rilancio della ristorazione collettiva e aziendale, guidando importanti settori della cooperativa Cir-Food di Reggio Emilia.

Il bando è disponibile sul sito http www.unife.it/informa-studenti/2017/marzo/daniele-curina