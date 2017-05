Il consumo del suolo tra Cispadana e costa comacchiese

La provincia di Ferrara è stretta tra la Cispadana e i nuovi lotti edificabili nella costa Comacchiese quando si parla di consumo del suolo. Almeno secondo il report elaborato dal Legambiente relativo all’Emilia Romagna.

Nel mirino del report – che consiste in una raccolta ‘casistica’ minima di situazioni considerate a rischio per ogni provincia – entra in particolare la situazione di Comacchio e l’avvio da parte del Comune di “un percorso per rendere disponibili per l’urbanizzazione circa 190 ettari di terreni vergini, in zona costiera, sbloccati anche con l’approvazione di un nuovo Piano approvato dell’ Ente per la Biodiversità Parco Delta del Po. L’iniziativa si sta concretizzando grazie all’approvazione del “Progetto speciale partnership pubblico-privato per la rigenerazione turistica e ambiente della costa” portato avanti dal Comune e supportato

dall’Ente Parco Delta del Po, Provincia di Ferrara e Regione Emilia Romagna”.

Per l’associazione ambientalista si tratta di una “speculazione” in una “tra le ultime zone libere della costa, nel Parco del Delta del Po, spesso ricche di specie botaniche protette. In molti casi i terreni sono a rischio idrogeologico di alluvioni costiere. Un’area con vincoli ambientali quale la convenzione di Ramsar e Riserva Mab di Biosfera Unesco”.

L’altra criticità è rilevata in merito al passaggio dell’autostrada Cispadana che, secondo Legambiente, “trattandosi di opera pubblica, la realizzazione della bretella non verrebbe contabilizzata come consumo di suolo ai sensi della proposta di legge urbanistica regionale”.

Ed è proprio la proposta di legge il target del report, evidenziando come “tipologie tipiche del consumo di suolo in questi anni”, non rientrino nei limiti disegnati della Regione. “Dopo l’ubriacatura immobiliare dei decenni pre-crisi – scrive l’associazione – i tassi di consumo di suolo sono sì calati, ma non sono cambiate le logiche di fondo: lo dimostra il fatto che i Comuni continuano a facilitare qualsiasi nuovo progetto e a variare le destinazioni d’uso di aree, a seconda dei progetti che arrivano sul tavolo. Purtroppo – sottolinea Legambiente – la proposta di legge non sembra tener conto di questo fatto, non ponendo limiti a buona parte degli interventi edilizi che oggi risultano essere attuali. Inoltre la legge garantisce ai Comuni un periodo compreso tra 5 e 6 anni per trasformare il proprio territorio senza particolari restrizioni. Una possibilità che, si vede bene nel dossier, buona parte dei Comuni e dei gruppi economici interessati dalla rendita fondiaria intendono sfruttare ampiamente”.