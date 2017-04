“Se il sistema non cambia, ci saranno tanti Igor”

“Se il sistema repressivo non cambia, ci troveremo tanti Igor che allegramente scorrazzeranno impuniti per le nostre strade”. Ne è sicuro Flavio Tosi del movimento politico ‘Fare!’ che parte dalla “caccia all’uomo che non ha eguali per lo spiegamento di forze e per gli sforzi che gli apparati dello Stato stanno facendo per catturare Igor o Norbert, ovvero l’assassino che ha ucciso senza pensarci due persone a sangue freddo e ferito un terzo”, per denunciare le “numerose lacune del sistema repressivo che hanno portato a questa situazione”.

“Se questa persona era libera di circolare impunemente nonostante l’ordine di lasciare il territorio dello Stato italiano – attacca Tosi – è da imputarsi al corto circuito che assistiamo quotidianamente in tema di sicurezza: gli sforzi delle forze dell’ordine resi vani dalla scarcerazione quasi contestuale all’arresto dei criminali, fogli di via che sono carta straccia, bande criminali che diventano le padrone di interi quartieri”.

Tosi punta il dito proprio contro lo Stato che, anche se “sta facendo sentire la sua voce e la vicinanza alle persone che abitano tra Portomaggiore, Argenta e Molinella che in questo momento stanno vivendo momenti di ansia”, continua a “latitare nella fase di prevenzione e di repressione dei comportamenti criminali”.

Il motivo, secondo il sindaco di Verona, “sta nelle leggi e nei provvedimenti troppo leggeri con chi commette reati che sono invece odiosi e suscitano allarme sociale. Perché è vero che le norme vengono poi applicate dalla magistratura, ma i magistrati si basano comunque sui codici che, alla luce di questi fatti, vanno riformati”.

Ed è qui che “il sistema repressivo dimostra numerose lacune, laddove non colpisce con efficacia chi delinque ed invece prende di mira chi difende se stesso o i propri beni” prosegue Tosi che approfitta del caso Igor per ricordare che “il nostro movimento ha presentato già diversi disegni di legge in tema di sicurezza, l’ultimo dei quali a firma della senatrice Raffaella Bellot, sulla modifica delle norme in materia di legittima difesa, in cui si fa richiesta di modifica di 3 articoli del codice penale (artt.52, 55, 59) vigente: il ddl chiede l’introduzione della non punibilità per chi, minacciato o aggredito in casa propria, in stato di turbamento, paura o panico reagisca alla minaccia”. Nella sostanza il ddl Bellot chiede al legislatore di fare in modo che l’introduzione forzata e l’aggressione in casa propria, con conseguente stato di paura o panico, siano sempre ritenute scriminanti sufficienti a determinare la non imputabilità di chi si difende.

“Purtroppo anche le nostre proposte sono rimaste lettera morta – conclude il segretario nazionale di Fare! -: l’Italia è ostaggio dei populismi di destra e di sinistra. Finché le cose rimarranno così, il buonsenso sarà sconfitto e ci troveremo tanti Igor che allegramente scorrazzeranno impuniti per le nostre strade”.