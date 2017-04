Ascom promuove due incontri con i candidati sindaco

Comacchio. Seguendo una tradizione che vede Ascom Confcommercio promuovere l’incontro e la conoscenza con i candidati sindaci del territorio e in particolare delle loro posizioni rispetto ai temi dell’economia verranno organizzati due momenti per le elezioni Amministrative del prossimo 11 giugno nella città del Trepponti.

I due confronti sono previsti nel mese di maggio: il 22 al Bagno Blue Moon (al Lido degli Estensi) e il 29 a Palazzo Bellini (a Comacchio).

A moderare gli appuntamenti – previsti dalle ore 21 – saranno rispettivamente Luca Traini (direttore della Nuova Ferrara) e Cristiano Bendin (direttore del Resto del Carlino ed. Ferrara).

“Occasioni di confronto importanti – anticipa Gianfranco Vitali presidente di Ascom Comacchio – per avere il quadro di come i futuri amministratori pubblici intendono lavorare per la città e la costa nei prossimi cinque anni; quali interventi intendono svolgere a favore dei giovani, del lavoro e dello sviluppo della vocazione turistica. Sono sfide importanti ed i nostri associati ed ovviamente i cittadini del territorio devono avere tutti gli elementi per poter valutare con serenità gli aspiranti sindaci ed i loro programmi: dalla Destinazione Turistica Romagna alla viabilità e ancora alla sicurezza del territorio per citare alcuni esempi”.

In particolare la serata del 22 maggio agli Estensi sarà più incentrata su ‘Turismo, Ambiente, Sostenibilità, Parco del Delta’, mentre quella del lunedì successivo a Comacchio (29 maggio) avrà come focus la valorizzazione dei centri storici, il tema del traffico (Ztl), la promozione del commercio e in generale delle politiche del lavoro legate alle piccole e medie imprese.