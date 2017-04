Fondazione Caricento investe sul territorio con oltre 810mila euro

Cento. Un’assemblea dei soci partecipata quella che si è tenuta giovedì alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. All’ordine del giorno il parere dell’assemblea sul progetto di bilancio 2016 e la presentazione della bozza del regolamento per lo svolgimento delle adunanze dell’assemblea dei soci.

Cristiana Fantozzi, presidente della fondazione, ha invitato ad intervenire il presidente della banca Carlo Alberto Roncarati, che ha brevemente illustrato l’andamento positivo della banca, e sottolineato il risultato ancora una volta positivo che ha permesso di riconoscere un dividendo ai soci.

E’ stata poi la volta del sindaco di Cento Fabrizio Toselli, socio di diritto della fondazione, che ha ringraziato la presidente per il costante impegno a favore della città ricordando, uno su tutti, il cantiere per il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Cento.

La Fantozzi, prima di passare ad illustrare i dati di bilancio, ha voluto presentare il progetto di valorizzazione di alcune opere d’arte di proprietà della fondazione, che sono state concesse in comodato d’uso gratuito alla galleria d’arte moderna “A. Bonzagni” di Cento, con l’intento di renderle maggiormente fruibili da parte della cittadinanza e dei visitatori occasionali.

“Si tratta di bellissime opere che erano custodite all’interno della sede della fondazione – precisa la Fantozzi – e che in pochi potevano goderne la bellezza. Per questo abbiamo deciso di accogliere la proposta del Comune di arricchire la sala principale della Gam con i due dipinti di Bonzagni, e di allestire una sala dedicata a fondazione e banca con una selezione di opere della collezione Sandro Parmeggiani”. Al termine dell’assemblea tutti i soci e consiglieri hanno potuto ammirare in anteprima la nuova esposizione alla Gam, che da sabato sarà aperta al pubblico.

Per quanto concerne l’attività della fondazione nel corso del 2016, molti e di rilievo sono stati i contributi deliberati a favore del territorio, così suddivisi per settore: 169.606 euro per educazione, istruzione e formazione; 63.120 euro per salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; 138.200 euro per arte e attività beni culturali; 62.163 euro per sviluppo locale ed edilizia popolare locale; 17.500 euro per assistenza agli anziani; 222.776 euro per volontariato, filantropia e beneficenza; 37.000 euro per crescita e formazione giovanile; 101.000 euro per ricerca scientifica e tecnologica. Per un totale complessivo deliberato di 811.366 euro.

Al termine della discussione l’assemblea si è espressa con un parere favorevole a favore del bilancio dell’esercizio 2016 che è stato presentato. Tra le principali iniziative promosse durante l’esercizio 2016 sono state inoltre ricordate: 43° edizione della Pagella d’Oro, 1° Bando Scuole Digitali, 9° Bando Borse di Studio per Soggiorni all’estero e mostra fotografica “25 Anni di Fondazione”.

Indubbiamente il fiore all’occhiello della fondazione centese è rappresentato dallo storico Premio Letteratura Ragazzi, giunto alla 38° edizione che con la sua formula democratica e vincente, contribuisce a far leggere circa 10.000 ragazzi delle scuole di tutta Italia e qualche classe anche all’estero. Nomi di primo piano del panorama culturale italiano, da sempre, prendono parte ai lavori della giuria tecnica selezionando i libri finalisti. Sabato 27 maggio, nel salone di rappresentanza della Caricento, si terrà la cerimonia di premiazione alla presenza di autori e rappresentanti delle case editrici. Nei giorni precedenti, verranno invece esposte presso la filiale sede di Cento della Cassa le opere partecipanti alla 14° edizione del Concorso per Illustratori.

Il 2017 è l’anno della seconda edizione della biennale d’arte don Franco Patruno promossa in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Cento e il Comune di Cento. Un concorso che si rivolge a giovani artisti Under 30 provenienti da tutto il territorio nazionale. Gli artisti dovranno cimentarsi sul tema scelto dagli organizzatori per questa edizione che è “Dimenticanze”. La partecipazione è gratuita e per conoscere tutti i dettagli si può visitare il sito della Fondazione www.fondazionecrcento.it.

Il 2017 sarà anche l’anno della consegna alla città del nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Cento. E’ un’iniziativa unica che ha impegnato tutta la struttura della fondazione con l’obiettivo di potenziare e valorizzare il Santissima Annunziata che riveste un ruolo strategico per il territorio.