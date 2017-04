Salvata dal suicidio, si toglie la vita in casa

Il salvataggio in extremis da parte dei carabinieri non è bastato a salvare la vita della potenziale suicida che, appena arrivata a casa, ha deciso di mettere in pratica il suo proposito e di farla finita.

La vittima è una giovane di 28 anni di origini marocchine. La ragazza aveva tentato di gettarsi dal ponte di via San Giacomo martedì 25 aprile e se non era riuscita a portare a termine il suo lancio nel vuoto è stato solo merito del tempestivo intervento dei carabinieri che, dopo le segnalazioni dei passanti, erano immediatamente giunti sul posto salvandola appena in tempo.

Già allora la giovane aveva opposto resistenza al tentativo di soccorso. Quando i due militari del Norm di Ferrara l’hanno bloccata mentre era seduta sulla ringhiera del ponte, infatti, la donna ha provato a divincolarsi dalla presa ma invano. Sono poi intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza in ambulanza all’ospedale di Cona dove è stata ricoverata e tenuta sotto osservazione.

Ma il tragico epilogo è stato solo rinviato. Appena la 28enne è stata dimessa dal Sant’Anna è tornata nella casa popolare in cui viveva da più di un anno e mezzo e si è tolta la vita. I problemi l’hanno sopraffatta ancora ed è maturata in lei la convinzione che la morte fosse l’unica soluzione.

La cause dell’insano gesto sarebbero riconducibili ad una profonda crisi depressiva che la seguiva come un’ombra da anni. La giovane lascia un bambino in tenera età che nel momento dell’estremo gesto si trovava con il padre da cui era separata da tempo. E’ stato proprio l’ex compagno a trovare il corpo senza vita della donna.

L’uomo era andato a trovarla giovedì mattina per sincerarsi delle sue condizioni e, non ottenendo risposta al campanello, ha sfondato la porta per entrare nell’abitazione. Appena varcata la porta di ingresso, accompagnato da una vicina di casa, l’ex compagno si è diretto in camera da letto dove ha trovato la più tragica delle scoperte.