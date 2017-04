Tromba d’aria si abbatte tra Berra e Ro, edifici scoperchiati

Berra. Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nel tardo pomeriggio di venerdì 28 aprile nell’area tra Berra e Ro Ferrarese, scoperchiando alcuni edifici, danneggiando mezzi agricoli e campi agricoli.

A darne notizia è il vicesindaco di Berra Filippo Barbieri con un messaggio su Facebook in cui – insieme al sindaco Eric Zaghini e agli assessori Egle Cenacchi e Fabio Galli – esprime solidarietà alle famiglie colpite.

La tromba d’aria ha colpito in particolare nell’area compresa tra Cologna e Alberone di Ro. “Purtroppo – scrive Barbieri – si registrano parecchi danni ai magazzini ed ai mezzi agricoli oltre che a molti campi di frutteto distrutti. I vigili del fuoco che ringraziamo, hanno messo in sicurezza gli edifici che rimangono però inagibili. Per fortuna non ci sono stati feriti”.

(le foto sono state prese dal post Facebook del vicesindaco Barbieri)