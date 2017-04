Spal, Allegri: “Merita ampiamente la serie A”

“Auguro alla Spal di tornare in serie A il più in fretta possibile, magari già sabato prossimo. Lo merita ampiamente”. L’auspicio biancazzurro porta un nome importante, quello di mister Allegri. Una sorta di piccolo ritorno alle origini per il tecnico della Juventus che allenò la squadra spallina nella stagione 2004/2005.

“E’ stato l’inizio della mia carriera dopo l’anno all’Aglianese” ricorda l’allenatore toscano a margine della conferenza stampa di presentazione dell’imminente partita bianconera contro l’Atalanta. Cosa gli è rimasto nel cuore della città estense? La risposta, riportata dall’Ansa, è chiara: “Ferrara è una città che ha storia, in quell’anno alla Spal ho percepito la storia e la tradizione di Ferrara”.

Una storia, quella calcistica, che ora ha i connotati di un sogno. Quel sogno si chiama serie A ed è sempre più vicino a concretizzarsi, come si augura Massimiliano Allegri che sarebbe “molto contento” di questa promozione.