Caro Maisto, il Pd ormai è la DC versione 2.0

Ciao Massimo.

Mi permetto di darti del tu perché ci conosciamo da ben 43 anni.

Ho letto quanto riportato su Estense.com ed allora ho davvero deciso di scriverti ed insieme a te, di scrivere a tutti quelli che credono ancora che il PD sia un partito di sinistra o che almeno al suo interno esista ancora un’anima che la rappresenti.

Forse salterò di palo in frasca ma sarebbero davvero tante le cose da scrivere a tal proposito. Il 25 aprile, 72° anniversario della Liberazione dal nazifascismo ha sentito dire in un TG che il PD a Milano ha deciso di abbandonare il colore rosso per la sfilata ed affidarsi al blu, il colore dell’Europa unita. Ieri, ho letto di un Renzi che si è complimentato con Macron per il suo successo, invece di preoccuparsi della disfatta socialista. Mi è subito balzata una domanda nella testa: ma il futuro segretario del PDN (Partito della Nazione) lo sa che, almeno sino ad oggi, il PD in quell’Europa tanto ‘usata’ fa parte del gruppo dei socialdemocratici? Visto che dice di sapere da quale tradizione culturale e politica viene, non sarebbe meglio di tenere ancora un po’ quel rosso sulle bandiere?

Ma che il rosso fosse sparito già dall’anima ancora prima che dalle bandiere lo si era visto con la buffonata del jobs act (e basta con questi anglesismi!): distruggere l’articolo 18, concedere sgravi fiscali a tempo per assunzioni, cosa ha prodotto? Che non appena gli sgravi sono spariti, hanno iniziato a sparire anche i posti: la bolla lavorativa è esplosa poco dopo essere nata.

L’ex e futuro segretario PD, il governo fotocopia da lui eterodiretto, si stupiscono del no dei dipendenti Alitalia: ma dico, scherziamo? Ma cosa pretendevano lor signori (intendo tutti i politici, i manager ed anche i sindacati), dopo aver sperperato miliardi, mandato in fumo accordi con compagnie per mantenere l’italianità della compagnia, aver elargito fiumi di denaro a dirigenti fallimentari, che i dipendenti mettessero il collo su un ceppo per farsela tagliare? Facile ricattarli, perchè si tratta di ricatto (o così o il fallimento), senza nemmeno chiedere scusa per un passato politico-manageriale da opera buffa! La colpa della perdita di 80.000 euro all’ora di Alitalia, risiede tutta, o in che parte, nei dipendenti?

Caro Massimo, scopri ora che nel PD esistono due partiti? Sorrido amaramente: ho sempre detto che ex comunisti ed ex democristiani non avrebbero mai potuto fondersi, ma piuttosto che alla fine ne sarebbe restato uno solo (intendo dire che una delle due parti avrebbe dovuto cambiare anima). Ma come avete potuto pensare che acqua ed olio sarebbero potute diventare una cosa sola? Se li mettete insieme in una bottiglia e la sbattete fortissimo vi sembrerà di essere riusciti a fonderli ma poco dopo, alè, tutto è ritornato come prima: l’acqua sotto e l’olio che galleggia. Nel PD è accaduta la stessa identica cosa ed ora, a galleggiare, sono gli ex DC e gli ex DS che non vogliono affogare non ci hanno pensato due volte a nuotare verso la superficie , verso quell’olio che dall’alto li soffocava. Il PD ormai non è nient’altro che la DC versione 2.0.

Mi fermo qui. Sarebbero tanti altri gli esempi di miopia di un partito e di un leader che si potrebbero citare, ma non servirebbe a cambiare le cose. Il più grande partito di sinistra non esiste più da tempo, nel senso che ormai è chiaramente un partito di centro. Il problema ormai difficilmente risolvibile è che quei pochi esponenti che credono ancora sia possibile che possa esistere una sinistra in Italia si sono a loro volta già divisi.

Buona fortuna ‘Pillo’, ma credo che sarai costretto a passare per l’ennesima volta sotto le forche caudine.

Davide Guarnieri