La Partecipanza Agraria rischia il commissariamento

di Serena Vezzani

Cento. Nel consiglio della Partecipanza Agraria di Cento “nessun cortigiano plaudente, ma nove consiglieri ben consapevoli della necessità di un consenso più allargato”: così il vice presidente Sandro Balboni, in risposta alle accuse al presidente Tassinari da parte della minoranza di “aver fallito su tutta la linea” .

Sono attualmente nove i consiglieri di maggioranza e nove quelli di minoranza, contro i sette e gli undici originari: una “situazione di stallo incresciosa – commenta Balboni, – che fa male alla Partecipanza” e che ha l’unico obiettivo di portare l’ente a “un inevitabile commissariamento”.

Nello specifico, “il bilancio di previsione approvato il 21 dicembre scorso è validamente costituito, nonostante quanto dichiarato dall’ex membro di maggioranza Mirco Gallerani”: in base all’articolo 18 del regolamento in vigore, infatti, i consiglieri astenuti non vengono computati nel numero dei votanti. Presenti all’atto vi erano 15 consiglieri, di cui uno cinque astenuti e uno che non ha partecipato al vote: dei nove restanti, tutti i voti sono stati favorevoli, pertanto l’approvazione del bilancio è insindacabile, come confermato anche da un parere legale.

In quanto alle accuse di “spese pazze”, Balboni sottolinea che i crediti comprendono quelli pregressi, in via di risoluzione con la collaborazione dell’amministrazione comunale, e quelli da affitti non riscossi: non risulta, inoltre, terminato l’iter su un terreno a Reno Centese sul quale è stata costruita una scuola, che “sta provocando mancati incassi per 540.000 euro” e che è un “lascito della precedente amministrazione”.

Menziona anche l’esposto alla finanza che il magistrato Mirco Gallerani ha mosso nei confronti dell’ente, i diritti di superficie sulle aree cortilive, per le quali “non si vuole assolutamente aumentare i costi a carico dei conduttori”, e l’aumento “ventilato” dello stipendio al segretario. “Si parla di cifre erogate a un professionista per coordinare le divisioni ventennali: una decisione contro cui, oltretutto, prima di indossare la casacca del contestatore, Mirco Gallerani non ha mai sollevato obiezioni in riunioni di Magistratura”. Lo stesso per gli acquisti fatti in violazione dello Statuto e destinati al territorio, dichiara Balboni; mentre la rimozione della discriminante verso le donne “dev’essere affidata all’assemblea dei Capisti: quello che può fare il consiglio è solo formulare un’ipotesi”.