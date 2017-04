“Villa Loredana”, una nuova casa di riposo a Vigarano

di Alberto Canevazzi

Vigarano Mainarda. Grazie all’imprenditore Giuseppe Belmonte sta per nascere una nuova e moderna casa di riposo a Vigarano Mainarda, si chiamerà “Villa Loredana”. Non è il primo progetto di questo tipo per Belmonte, anzi, quella nel ferrarese sarà la sua quarta opera, realizzata dopo quelle di Modena, Forlì e Canaro.

La struttura vigaranese sorgerà dalle ceneri di un vecchio edificio lasciato diversi anni fa al Comune; il progetto per la riqualificazione di quell’area era presente già da diverso tempo, ma il sisma del 2012 ha enormemente dilatato i tempi e i costi. Si prevede che i lavori finiscano per giugno 2018, e che per agosto dello stesso anno la casa sia già fruibile.

“La casa di riposo – spiega Belmonte – metterà a disposizione 59 posti letto, ma le sue disponibilità di accoglienza saranno molto superiori: basti pensare che solo la mensa sarà in grado di fornire oltre 200 pasti giornalieri. Il centro sarà rivolto prevalentemente a quelle persone anziane sole che vorranno ritrovare un calore e un’atmosfera familiare, ma anche per anziani con problemi sanitari e disabili adulti”.

Entra nei dettagli tecnici Marcello Bosi, l’architetto che ha creato il progetto: “La struttura è lungimirante: è predisposta ad accogliere moltissime persone e il servizio è tutto incentrato sulla qualità e sulla sostenibilità. Le camere saranno quasi tutte doppie con bagni in ciascuna. Ci saranno poi diversi spazi comuni, la mensa, ma anche attività esterne come la farmacia, un ambulatorio, una palestra e una piccola sala per il culto. Il centro si estenderà per circa 3 mila metri quadri, sarà completamente antisismico e conterà anche un grande impianto fotovoltaico”.

“Per quanto riguarda l’assegnazione dei posti di lavoro – chiosa Belmonte – saranno privilegiati coloro che abitano a Vigarano, mentre non ci saranno differenze di alcun tipo per chi chiederà ospitalità. Se ci sarà la disponibilità delle camere, saranno accolte anche persone che avranno bisogno della struttura per pochi giorni o comunque per poco tempo. Il costo totale dell’opera si aggirerà intorno ai 5 milioni di euro”.