Ricercatrice Unife nel Cda di Hera

Nella seduta ordinaria l’Assemblea ha anche approvato il bilancio economico relativo all’esercizio 2016, che ha evidenziato un miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari, con risultati superiori alle attese. Dalla presentazione del bilancio di sostenibilità, inoltre, è emersa una sempre più marcata attenzione alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni. Fattori chiave del successo, che hanno consentito al Gruppo di continuare a crescere nonostante uno scenario regolamentare e di mercato sempre più sfidante, si sono confermati la consolidata strategia multibusiness e la combinazione di crescita interna e sviluppo per linee esterne. L’esercizio 2016 si è chiuso con ricavi per 4.460,2 milioni di euro, in linea con l’esercizio precedente, margine operativo lordo a 916, 6 milioni di euro (+3,6%) e un utile netto per gli Azionisti a 207,3 milioni (+14,8%).

L’Assemblea ha quindi approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 9 centesimi di euro per azione, in linea con quanto erogato nello scorso esercizio e già annunciato nel piano industriale al 2020. Lo stesso piano industriale, lo ricordiamo, riconfermando una forte attenzione alla creazione di valore anche per gli azionisti, proietta un incremento delle previsioni di risultato e una politica dei dividendi in crescita rispetto al trend storico (a partire da quanto verrà erogato nel 2018), con una variazione progressiva nel prossimo quadriennio dell’11%. Lo stacco della cedola avverrà il 19 giugno 2017, con pagamento a partire dal 21 giugno 2017. Il dividendo erogato, in base alla quotazione del titolo Hera al 31/12/2016, corrisponde a un rendimento annuo di oltre il 4%.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, sono risultati nominati per la lista di maggioranza Marianna Girolomini, Antonio Gaiani (sindaci effettivi), Valeria Bortolotti (sindaco supplente), e per la lista di minoranza Myriam Amato (presidente), Stefano Gnocchi (sindaco supplente).

L’Assemblea ha approvato il rinnovo dell’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie (e modalità di disposizione delle medesime), per un controvalore fino a 180 milioni di euro per 18 mesi. Il rinnovo dell’autorizzazione è stato richiesto per perseguire le finalità consentite dalla normativa e dalle prassi di mercato ammesse, fra cui le opportunità di investimento che implichino l’utilizzo di azioni proprie per aumentare la creazione di valore ed eventuali acquisizioni di partecipazioni che prevedano anche scambi azionari. L’Assemblea ha inoltre approvato la relazione sulle politiche retributive, che contiene alcuni cambiamenti in linea con le best practice internazionali, confermando gli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione a livello di quanto già in essere. Infine, è stata presentata all’Assemblea la relazione sul governo societario.

Si è tenuto nel pomeriggio a Bologna la seduta d’insediamento del Consiglio di Amministrazione Hera, nominato nella mattinata dall’Assemblea dei Soci della multiutility. L’organo ha provveduto alla nomina, di presidente, vicepresidente e amministratore delegato. Alla presidenza di Hera, come amministratore esecutivo, è stato confermato Tomaso Tommasi di Vignano. Bresciano, guida il Gruppo Hera sin dalla nascita nel 2002, dopo una lunga esperienza nelle telecomunicazioni e nel settore delle utility. Vicepresidente Hera (non esecutivo) è stato confermato Giovanni Basile, in carica dal 2014. Modenese, dottore commercialista e revisore legale, è consigliere di amministrazione e sindaco effettivo in alcune società di capitali in Italia, all’estero e di enti non-profit. Come amministratore delegato è stato confermato Stefano Venier. Udinese, in Hera dal 2004, dove ha ricoperto in passato la carica di Direttore Generale Sviluppo e Mercato. In precedenza Venier ha svolto incarichi di crescente responsabilità nel Gruppo Eni e presso una primaria società di consulenza internazionale, di cui è stato, fra 2002 e 2004, Vice President Energy & Utilities.