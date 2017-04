Migliaro solidale per il primo maggio

Migliaro. Anche quest’anno la Pro Loco di Migliaro/Borgo Cascina, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Fiscaglia, organizza il primo maggio solidale. La manifestazione, giunta alla 13esima edizione, si svolgerà con la presenza in piazza degli agricoltori e collezionisti, con i loro trattori agricoli, che sfileranno per le vie del paese, naturalmente non mancherà il comizio di un rappresentante sindacale e la mostra dei modellini agricoli.

La giornata vedrà anche la partecipazione del gruppo “Energia Viva” che allieteranno il pubblico con le classiche fruste romagnole che schioccheranno a tempo di liscio con la presenza anche dei ballerini di Romagna.

La Pro Loco organizza anche un pranzo sociale, perché “il miglior posto dove si può ‘chattare’ – spiegano gli organizzatori – è attorno ad un tavolo imbandito, tra una braciola alla griglia e un buon bicchiere di vino si faranno discussioni più o meno interessanti ma con la possibilità di guardarsi negli occhi, cosa che molti giovani, ma anche adulti, hanno dimenticato nell’utilizzare Facebook”. Durante la giornata si darà inoltre informazione sulla posizione e gestione a Migliaro dei due defibrillatori che sono stati acquistati negli anni passati.

“Per noi la piazza/parco è il luogo più ‘aperto’ per fare aggregazione – ribadiscono i promotori dell’iniziativa – mai come nella festa del primo maggio si può avere la possibilità di discutere di tutto e tra tutti, giovani, anziani, bambini e soprattutto di tutte le etnie”.