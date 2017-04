In Consiglio comunale il rendiconto del 2016

Cento. È convocato martedì 2 maggio, alle 18, nella Sala dell’Identità Civica Albano Tamburini di Palazzo del Governatore, la seduta pubblica del Consiglio Comunale di Cento. All’ordine del giorno, dopo le comunicazioni del sindaco, l’approvazione dei nuovi valori patrimoniali anno 2016 e del rendiconto dell’esercizio 2016.

Prima dell’inizio della discussione, l’Amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento ufficiale agli atleti del Csr Ju Jitsu Cento, accompagnati dal maestro Piro Rovigatti, che hanno ottenuto straordinari risultati ai campionati mondiali di disciplina, svoltisi ad Atene lo scorso marzo. Saranno premiati Matteo Melloni e Linda Meotti, oro nel Duo Show Mix Under 21 e bronzo nel Duo System; Alice Rovigatti e Lara Maggio, argento nel Duo System e bronzo del Duo Show F. Under 21; Lia Gallerani e Giulia Gallerani, bronzo nel Duo System F. Under 18; Emma Arbizzani e Salvatore Girlando, bronzo nel Duo System Mix Under 18; Antonella Farné, bronzo nel Fighting Under 21. Con loro l’allenatore nazionale Michele Vallieri, i maestri Sara Paganini, Ercole Guidetti e Dante Corticelli.