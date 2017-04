“Monumenti Aperti” anche a Ferrara

Fino al 3 maggio le scuole ferraresi primarie e secondarie di primo grado potranno candidarsi a partecipare alla prima edizione di Ferrara – Monumenti Aperti, che si terrà il 14 e il 15 ottobre 2017, in occasione della mostra Carlo Bononi. L’ultimo sognatore dell’Officina ferrarese a Palazzo dei Diamanti.

La manifestazione, giunta ormai alla XXI edizione, è nata a Cagliari per stimolare la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ha raggiunto un’imponente partecipazione popolare divenendo una grande occasione di crescita civile e culturale, grazie all’impegno e all’entusiasmo degli studenti, dei volontari e delle associazioni che ne sono protagonisti.

La proposta per questa prima edizione a Ferrara è di legare l’evento all’apertura della mostra su Carlo Bononi a Palazzo dei Diamanti, con la partecipazione dell’Associazione Ferrara Off e dello scrittore Luigi Dal Cin. Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017, una selezione di monumenti saranno aperti e “narrati” da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a conclusione di un percorso didattico a cura di Dal Cin e Ferrara Off, in collaborazione con il Comune di Ferrara, la Fondazione Ferrara Arte e Imago Mundi Onlus Associazione Culturale. I monumenti che verranno “adottati” dalle classi proporranno un percorso cittadino sul Seicento a Ferrara con rimandi alla mostra allestita a Palazzo dei Diamanti.

Possono partecipare al progetto didattico che, inizierà a maggio e si concluderà a ottobre 2017, le classi II, III e IV delle scuole primarie e I e II delle scuole secondarie di primo grado (dell’anno scolastico in corso 2016-2017). Per proporre la propria candidatura, le scuole interessate dovranno, entro il 3 maggio 2017, inviare una e-mail al coordinamento di Monumenti Aperti, monumentiaperti@ferraraoff.it (indicando classi partecipanti, insegnante di riferimento, email dell’insegnante di riferimento, numero di alunni per classe). Gli insegnanti che aderiscono all’iniziativa sono invitati all’incontro di avvio del progetto che si terrà lunedì 8 maggio alle ore 16.30 presso la Sala dell’Arengo – Palazzo Municipale.