Cinque nuovi ‘maestri del lavoro’ ferraresi

Cinque ferraresi riceveranno, il primo maggio a Bologna, l’onorificenza della Stella al Merito del Lavoro e potranno fregiarsi del titolo di Maestri del Lavoro. Si tratta della massima onorificenza che la Repubblica Italiana riconosce ai lavoratori dipendenti che si sono distinti per particolari doti di perizia, laboriosità ed iniziativa.

Questa onorificenza è anche un importante riconoscimento pubblico per le aziende e per la loro capacità di valorizzare i talenti personali, lo spirito innovativo e l’inventiva dei dipendenti.

La cerimonia pubblica, improntata alla massima solennità, si svolgerà presso l’aula magna Santa Lucia di via Castiglione 36 a Bologna il 1° maggio, festa dei lavoratori, dalle 10.30 alla presenza delle massime autorità regionali, di un alto rappresentante del governo, del console regionale e di tutti i consoli provinciali della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro.

“Riteniamo sia un grande onore per Ferrara ed il suo apparato produttivo e dei servizi avere cinque nuovi maestri del lavoro” commenta la sezione ferrarese della Federazione Maestri del Lavoro che si congratula con i colleghi per i prestigiosi traguardi raggiunti.

Ecco chi sono i cinque insigniti ferraresi.

Sandro Cevolani di Cento della Automobili Lamborghini Spa (gruppo Audi) di Sant’Agata Bolognese. Attualmente responsabile di settore nell’area hr dell’azienda dove svolge la sua attività di referente nell’ambito dei servizi generali, dei piani meritocratici, di implementazione del teamworking e del management delle idee in base al modello di gestione Audi. Ha lavorato in precedenza con responsabilità via via crescenti presso la Vm Motori di Cento, la Conte sas e la Lamborghini trattori sempre di Cento. La sua attività è particolarmente orientata al problem solving ed alla gestione dei rapporti sociali ed interpersonali.

Daniele Davì di Ferrara, dal 1987 in Ct Pack srl/Fossalta-Ferrara (Business Unit del Gruppo Areté & Cocchi Technology – Bologna). Una vita dedicata con passione sul fronte dell’innovazione e del servizio al cliente. Responsabile della ricerca e sviluppo con applicazioni internazionali sui sistemi di automazione e robotica nel settore del packaging secondario. Titolare di numerosi brevetti. Ha un’esperienza professionale multiforme iniziata come semplice tornitore durante il periodo scolastico e continuata con responsabilità crescenti E’ appassionato cultore della pesca in barca.

Vincenzo Oliverio di Poggio Renatico della Delvem (gruppo Veronesi) di San Giorgio di Piano (BO). Responsabile assistenza tecnica per i clienti industriali. Ha iniziato la sua carriera lavorativa giovanissimo in qualità di apprendista presso l’azienda nella quale lavora e dove ha svolto, sempre con grande merito, tutte le attività a responsabilità crescente, fino alla responsabilità completa dell’assistenza tecnica esterna. Ha sempre avuto particolare attenzione al suo sviluppo professionale e, soprattutto, a quello di coloro che lo hanno affiancato ed ai quali ha sempre trasmesso la volontà di migliorare e di lavorare sia in autonomi sia ed efficacemente in gruppo. Ottimo giocatore di calcio amatoriale, è appassionato di film d’autore e di teatro.

Fabrizio Saletti di Poggio Renatico della Window Automation Industry di Galliera (BO) gruppo Mingardi Asa leader di mercato, nazionale ed estero, nella produzione di automazioni per dispositivi di chiusura e serramenti. Responsabile della qualità e dei processi produttivi. In azienda ha percorso la sua carriera lavorativa prima come operaio poi come impiegato e quadro sempre con responsabilità crescenti. Sempre disponibile per la formazione dei collaboratori sia tecnicamente sia per la sicurezza. I cambiamento organizzativi dell’azienda lo hanno sempre visto come protagonista attivo nella risoluzione dei molti problemi tecnici ed organizzativi. E’ appassionato di modellismo e di realizzazioni con l’antica tecnica della cartapesta.

Marianna Suar di Ferrara della Versalis (Gruppo Eni) di piazzale Donegani a Ferrara. Ha la responsabilità della funzione “advanced control and automation”. Ha iniziato a lavorare come tecnologo di processo presso la Dutral Spa. Ha poi percorso tutta la sua carriera lavorativa nell’ambito dei sistemi informativi, della modellazione matematica, dell’informatica ed automazione degli impianti chimici complessi. Ha avuto la responsabilità della progettazione, revamping e start up della parte automazione e controllo di impianti in Italia ed all’estero. Molto attiva nella docenza interna ed esterna all’azienda. Ha pubblicato articoli su riviste scientifiche e depositato brevetti. Ha progettato e sviluppato simulatori (Ots) per l’addestramento degli operatori. Ha incarichi di tutoring dei neoassunti e di collaborazione con scuole ed università.