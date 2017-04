LyondellBasell premia i giovani ingegneri

Arriva dalla Grecia la vincitrice della 25° edizione del Premio Foschini: Foteni Zagklavara, 24 anni la prossima settimana, una laurea in ingegneria Chimica presso l’Università Aristotele di Salonicco, si è aggiudicata il prestigioso premio con una tesi su un modello di calcolo che descrive le condizioni fluidodinamiche all’interno del dispositivo di scarico denominato Fast Loop di un reattore a letto fluidizzato.

La giovane Foteni ha impostato il sistema di equazioni che descrivono il complesso moto che avviene nel Fast Loop e lo ha risolto con un brillante approccio computazionale i cui risultati sono molto convincenti; il modello è anche stato validato per confronto con dati sperimentali raccolti da impianti industriali esistenti.

E’ così disponibile uno strumento per lo scale up, la progettazione di impianti industriali di maggiore capacità, che l’azienda LyondellBasell sta già utilizzando per un impianto di produzione di polietilene in fase di progettazione.

La studentessa – che ha compilato la tesi nell’ambito dell’International Moplen School – è stata guidata dalla tutor di LyondellBasell Silvia Soffritti, ingegnere di processo e dal professore di Ingegneria Chimica Stefano Cerbelli dell’Università Sapienza di Roma.

Questa celebrazione chiude ufficialmente l’International Moplen School organizzata ogni anno presso il Centro Ricerche Giluio Natta di LyondellBasell insieme all’Università Sapienza di Roma.