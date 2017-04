Spal a La Spezia sognando la A

di Andrea Mainardi

Nonostante tutti gli scongiuri del caso, il prossimo turno potrebbe già sancire il ritorno della Spal in serie A anche se dipende da tutta una serie di incastri che devono andarsi a verificare. Non ultimo, i biancoazzurri dovranno cercare di inanellare la sesta vittoria consecutiva sul difficilissimo campo di La Spezia e sperare nella sorte avversa di Frosinone ed Hellas Verona nei rispettivi match contro Salernitana a Vicenza.

A partire da mister Semplici, ‘piedi per terra’ sono le parole d’ordine ma almeno il tecnico toscano può sorridere per un’infermeria, quella spallina, che va via via svuotandosi. “Costa sta rientrando dopo il virus che lo aveva colpito, così come Floccari e Vicari che molto probabilmente torneranno convocabili, riavremo anche Bonifazi di ritorno dalla squalifica – spiega -, anche se Schiattarella rimane in dubbio per sabato”.

Al ‘Picco’ di La Spezia si preannuncia una delle trasferte più dure della stagione: “troveremo grandi difficoltà, come valore della rosa lo Spezia potrebbe benissimo essere al nostro posto in classifica visto anche i recuperi importanti di Giannetti e Nenè. Hanno grandi qualità ed attraversano un buon momento, eccezion fatta per la sconfitta di Frosinone nella quale comunque ci sono state diverse polemiche”.

Nelle ultime partite si è vista una Spal più titubante nel primo tempo, mentre nella seconda frazione ha sempre trovato il modo di vincere la partita: “ultimamente soffriamo un po’ troppo rispetto al solito, questo è dovuto a diversi aspetti sia fisici che mentali. Soprattutto questi ultimi ora contano tantissimo e ci sta che qualche forza venga meno quando si è consapevoli di giocare per obiettivi così importanti. Dobbiamo rimanere sereni ed attuare le nostre qualità, consapevoli dei sacrifici che abbiamo fatto e delle cose buone che abbiamo fatto vedere. La pressione è normale in questi momenti e dobbiamo avere la calma giusta che ci permetta di arrivare fino in fondo”.

Lunedì si potrebbe già festeggiare: “le sensazioni che ho mi dicono che non sarà la prossima la giornata determinante; spero che lo sia, ovviamente, ma sono troppe le condizioni necessarie affinchè questo si verifichi”.

Sabato dovrebbero vedersi diversi cambi nell’undici iniziale spallino rispetto alla formazione che ha battuto il Cittadella. Meret sarà in porta mentre la difesa vedrà il ritorno di Vicari e Bonifazi, a completare il reparto sarà uno tra Cremonesi e Giani. In mezzo al campo Lazzari sarà confermato a destra mentre la corsia mancina vedrà il ritorno di Costa.

Mister Semplici poi potrebbe preferire in questo caso una mediana più ‘muscolare’ composta da Schiavon, Arini e Mora a discapito di Castagnetti e Schiattarella che comunque andranno in panchina. In attacco conferma per il tandem composto da Antenucci e Zigoni, con Floccari finalmente pronto a dare manforte ai compagni.

Negli ultimi nove precedenti tra Spal e Spezia, il segno ‘X’ è uscito ben cinque volte, i biancoazzurri si sono aggiudicati l’intera posta in tre occasioni mentre solo in una i liguri hanno prevalso. Nella gara di andata la Spal vinse per 2-1 rimontando il gol di Piccolo con le reti di Mora ed Antenucci.