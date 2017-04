Il pullman si ribalta, 21 turisti feriti

Comacchio. Un pullman di turisti si è ribaltato nella tarda mattinata di oggi, alle 12.50 circa, in via Foce a Comacchio. Il bilancio è di 21 feriti, tutti i passeggeri della corriera diretta a Bettolino di Foce.

La gita fuori porta del gruppo di Mogliano Veneto e Spinea dell’università della terza età ha rischiato di finire in tragedia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, il conducente ha perso il controllo del mezzo che è poi caduto nella scarpata adiacente alla strada, rovesciandosi.

Nell’incidente sono rimasti feriti i 21 occupanti: i 16 turisti che hanno riportato ferite più lievi sono stati smistati all’ospedale del Delta di Lagosanto mentre i 5 più gravi sono stati trasferiti all’ospedale di Cona tramite ambulanze ed elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Comacchio per i rilievi, insieme a una gazzella dei carabinieri in ausilio, e i vigili del fuoco di Comacchio per aiutare le persone incastrate ad uscire dall’abitacolo.